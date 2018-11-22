Zaharova: İdlib'de silahsızlık alanının kurulması konusunda zorluklar devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Türkiye’nin Rusya ile birlikte İdlib konulu ortak memorandumu yerine getirme çabalarına rağmen, bu bölgede silahsızlık alanının kurulmasındaki zorlukların devam ettiğini duyurdu.

Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Önceden de olduğu gibi İdlib’in kuzeybatısındaki durum büyük endişe uyandırıyor” dedi.

Zaharova, geçen hafta sonunda El Kaide teröristletinin büyük bir provokasyon gerçekleştirerek Dzhirin bölgesinde bulunan Suriyeli hükümet birliklerine saldırdıklarını ve bunun sonucunda 18 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zaharova, “Bu tür kanlı provokasyonlar Türkiye tarafının Rusya ile birlikte 17 Eylül tarihli ortak memorandumu yerine getirme çabalarına rağmen, İdlib’de silahsızlık alanının kurulmasındaki zorluklar devam ediyor. Türk partnerlerimizle sıkı işbirliğine devam ediyoruz” dedi.