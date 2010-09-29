-ZAHAR: ARAFAT İSRAİL'E SALDIRI TALİMATI VERDİ TEL AVİV (A.A) - 29.09.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas örgütünün üst düzey siyasi liderlerinden Mahmud Zahar, Yaser Arafat'ın, 2000'de İsrail ile Filistinliler arasındaki barış müzakerelerinin bir yere varmayacağını gördüğünde, İsrail'e saldırılar için yeşil ışık yaktığını iddia etti. Zahar, "Başkan Arafat, İsrail hükümeti ile sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarılı olmayacağını anladığında, Hamas'a, Siyonist varlığın ta içlerinde askeri operasyonlar düzenlemesi talimatı verdi" dedi. Mahmud Zahar bu açıklamaları, dün Gazze'deki İslam Üniversitesinde, El Aksa intifadasının 10. yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir toplantıda yaptı. İlk kez bir üst düzey Hamas liderinin, İkinci İntifada sırasında İsrail içinde meydana gelen intihar eylemlerinin bazılarıyla ilgili açıklamalar yaptığına dikkat çekiliyor. İsrail basını da şimdiye dek, İsrail'e terör saldırıları konusunda Arafat'ın sadece El Fetih militanlarına böyle talimatlar verdiğine inanıldığını yazdı. Mahmud Zahar konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da, İsrail'le yapılan doğrudan barış görüşmelerinden derhal çekilmesi çağrısında bulundu. Gazze'de Hamas'ın İsrail'e karşı gücünün, tünellerden getirilen silahlar ve diğer askeri malzemelerle daha da arttığını ifade eden Zahar, giderek artan sayıda Filistinlinin, İsrail'le mücadelenin tek yolunun silahlı mücadele olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Aynı toplantıda konuşan Gazze'deki Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniyye ise Filistin halkının işgal devam ettiği sürece silah bırakmayacağını ve direnişi terk etmeyeceğini söyledi. Haniyye, son günlerde Filistin'de iç barışın tesisi için El Fetih ile yapılan olumlu görüşmeleri desteklediklerini, Filistin halkının hak ve hukukunu teminat altına alacak güçlü bir uzlaşı sağlamak için hükümetinin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.