Zağnosspor, ilk yarıyı 18 puanla tamamlamayı hedefliyor

TRABZON, (DHA)

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde hafta sonu Üsküdar Belediye karşısında kendi seyircisi önünde aldığı galibiyetin ardından ikinci sıraya yükselen Zağnosspor’da Başkan Yardımcısı Osman Zaman, ligde ilk yarının sonuna kadar seri galibiyetler almayı hedeflediklerini söyledi.

Ligde oynadıkları son 4 lig maçından ve Avrupa’daki 2 eleme maçından da galip ayrılmayı başardıklarını belirten Başkan yardımcısı Osman Zaman, takımlarının bu başarılı gidişatından memnun kaldıklarını söyledi.

Zaman, \"Takımımız eksiklere rağmen iyi bir performans grafiği çiziyor. Sakat oyuncularımızın oldukça fazla olduğu bir dönemde çok kritik maçlar oynadık. Ne mutlu ki, oynadığımız tüm maçları kazanmasını bildik. Ligde ikinci sıraya yükseldik. Kalan maçlarda da kazanıp ligin ilk yarısını iyi bir noktada bitirmek istiyoruz” dedi.

İLK YARIDA HEDEF 18 PUAN

Avrupa’da Challenge Kupası’nda oynadıkları maçlar dolayısıyla 8’inci haftanın erteleme maçı olan Aksaray Belediye ile 22 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Zaman, şöyle konuştu:

“Avrupa’daki maçlarımızdan dolayı Aksaray maçı ertelenmişti. 22 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hasan Dağı Spor Salonu’nda saat 15.00’te Aksaray Belediye ile erteleme maçında karşılaşacağız. Bu maçla birlikte ligin ilk yarısında toplam üç maçımız kaldı. Kalan maçlarımızı kazanırsak ilk yarıyı 18 puanla bitirmiş oluruz. Bu da bizim için başarılı bir performans grafiği olur.”

“HEM TÜRKİYE’Yİ HEM DE TRABZON’U TANITIYORUZ”

Hentbolda Zağnosspor ismiyle hem Trabzon’un hem Türkiye’ni tanıtımını da yaptıklarını anlatan Başkan yardımcısı Zaman, “Bizler yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle bu takımı bu seviyede tutmaya çalışıyoruz. Hem Trabzon’un hem Türkiye’nin reklam ve temsil yüzü olduk. İstiyoruz ki, biz taşın altına elimizi koyarken yetkili kurum ve kuruluşlar da bizlerin yanında olsun. Hentbolu tanıtmak ve büyütmek istiyorsak takımları kaderleriyle baş başa bırakmayı değil, hep birlikte el ele vermeyi öğrenmeliyiz. Umarız bundan sonraki süreçte beklentiler karşılanır ve bu ağır yüke omuz atanlar çıkar” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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