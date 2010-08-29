-ZAFERİN ZİRVESİNDEN ANTALYA'NIN ZİRVESİNE AFYONKARAHİSAR (A.A) - 29.08.2010 - Tekirova Belediyesinin Büyük Taarruz'un 88'inci yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar'dan Antalya'ya düzenlediği 345 kilometrelik "Zaferin Zirvesinden Antalya'nın Zirvesine" koşusu, Büyük Taarruz Şehitliği'nde bayrak ve toprak teslimiyle başladı. Tekirova Belediye Başkan Vekili Abdullah Başkurt, Türk bayrağı ve toprağı Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Gökhan Veli Kişioğlu'ndan aldı. Başkurt, dev Türk bayrağını aralarında Balkan ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 11 atlete teslim etti. Tören sırasında atletlerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Başkurt, ''Burada olmak bizim için büyük mutluluk. Şanlı bayrağımızı Afyonkarahisar'dan alıp Antalya'nın zirvesine dikmekten büyük onur duyacağız'' dedi. Vali Yardımcısı Kişioğlu ise ''Yolunuz açık olsun. Bu kutsal emaneti gönül dolusu sevgilerimizle götürünüz'' diye konuştu. Daha sonra milli atletler Derya Demiral, Tahsin Dağseven, Ceylan Gündüz, Agit Akıncı, Aslı Köse, Kemal Ekin, Engin Özel, Damla Gönen, Metin Kaya, Hikmet Tuğsuz ve Demet Güvenç, hakemler Oktay Şensoy ve Çiçek Solon gözetiminde ''Zaferin Zirvesinden Antalya'nın Zirvesine'' sloganlı koşuya başladı. Sporcuları Vali Yardımcısı Kişioğlu başkanlığındaki Afyonkarahisar heyeti el sallayarak uğurladı. İki ayrı ekip halinde dönüşümlü olarak 21 saat koşacak atletler, yarın saat 10.00'da Antalya'nın Kemer İlçesi Tekirova Beldesi'ne gelecek. Belde Meydanı'nda Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras tarafından tebrik edilecek atletler, ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkacak. Kocatepe'den gelen bayrak burada törenle göndere çekilecek. Tören sonunda atletlere plaket ve madalyaları verilecek, havai fişek gösterisi yapılacak.