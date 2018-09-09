Zafer yolu fotoğrafları İzmir'de

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafçısı Ethem Tem\'in özel koleksiyonu ve Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması\'nda dereceye giren eserlerden oluşan sergi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sergiyi, CHP\'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum ile birlikte gezdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf sergisi, Gündoğdu Meydanı\'nda İzmirlilerle buluştu. Afyonkarahisar\'dan İzmir\'e kadar uzanan \'Zafer Yolu\'nda gizli kalmış tarihi gün yüzüne çıkaran serginin açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Veli Cengiz, \"14 Nisan\'dan beri bu yoldayız. Atatürk\'ün kurtuluş mücadelesinde Kocatepe\'den geçtiği bu yollarda Dumlupınar, Eskişehir, Uşak, Salihli, Turgutlu, Kula\'da açığımız sergiyi bugün de İzmir\'e taşıdık. İzmir\'in dağlarında çiçekler açmıştı. Biz de fotoğraflarımızla bugüne katkı yapmak istedik\" dedi.

Büyük beğeni toplayan sergiyi gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP\'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum ile birlikte eserleri tek tek inceledi.



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