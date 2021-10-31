Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Erdoğan, muhtemelen parlamenter demokrasiye 2023 seçimi öncesi dönmeyi hedefliyor" görüşünü savundu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Özdağ, “Bence Erdoğan bir strateji üzerinde çalışıyor. Muhtemelen parlamenter demokrasiye 2023 seçimi öncesi dönmeyi hedefliyor. Muhalefet anlamsız bir şekilde, ancak seçimlerden sonra tartışıp başarmamız gereken parlamenter demokrasiye dönüş çalışmalarını, Erdoğan da anayasa değişiklik sürecini başlattı. Bir süre sonra Erdoğan yüzde 30'lar ile iktidarın en azından büyük ortağı olmayı hedefleyen bir süreç içine girecek. Hedeflenen de AKP -İYİ Parti ortaklığı… Erdoğan ‘Birlikte değiştirelim' diye çağrıda bulunacak. Millet İttifakı kabul etmezse de Erdoğan onları halkın önünde samimiyetsizlikle suçlayacak. Bu Erdoğan'a oy katkısı yapar.” dedi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de ne yazık ki suikastlar dalgası oluşturmak için gereken alt yapı var. Mesele bunun kararının verilip verilmediği… Ben devlet dışı kaynaktan IŞİD'in bana yönelik bir suikast yapacağı bilgisini aldım ve devlet kaynaklarından da bunu doğrulattım. Eğer ben doğrulatmasam, bu bilgiyi elde edemeyecektim. Devlet bu tip durumlarda uyarı yapmak zorunda.”