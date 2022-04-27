Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Gezi Davası yorumu: Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi Davası kararlarıyla ilgili olarak, “Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde. Ne kadar adil olmayan kararlar alınırsa alınsın asla sokağa ve şiddete başvurulmamalı” dedi.

Partisinin il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret amacıyla Aydın'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuşadası İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın ziyaret eden Özdağ, Gezi Davası kararlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerilim politikasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Özdağ, “Biz sadece gezi davası olarak bakmıyoruz. Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde bunu görebiliyoruz. Bu kararın da bir şekilde politikayla bağlantılı olduğunu, ona katkı sağlayacak bir karar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi gerektiğine inanıyoruz. Seçimlere kadar herkes soğukkanlılığını korumalı. Ne kadar adil olmayan kararlar alınırsa alınsın asla sokağa ve şiddete başvurulmamalı” dedi.

"Gezi kahraman Türk gençliğinindir"

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, Gezi olayı ve protestolarının bir HDP-PKK operasyonu gibi gösterilmek istendiğini belirten Özdağ, şunları söyledi:

“Asla öyle değil ve yalan. Gezi gösterilerinde ilk üç gün Atatürk'ün gençlere hitabındaki gençliğin bilincinde olan Atatürkçü ve vatansever gençler AKP‘nin temsil ettiği yağma düzenine karşı sokaklara çıktılar ve barışçıl gösteriler yaptılar. O kahraman Türk gençliğini selamlıyoruz. Bu gösterilerin büyük etki yaptığını gören iç ve dış mihraklar bu barışçıl gösterilerin içine terör örgütlerini ittiler.

Gezi sanki koruma şemsiyesi altına aldığı izlenimi veren Selahattin Demirtaş, o günlerde ‘Gezide darbeyi gördüm' diyerek Erdoğan'a destek olmuştu. Çünkü o zaman İmralı'da beraber Anayasa yazıyorlardı. Gezi ne HDP'nin ne de PKK'nındır. Kahraman Türk gençliğinindir.”

“Keşke Erdoğan müzik dinlemeyi öğrense”

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde getirilen tüm yasak ve önlemlerin kaldırıldığı, 00.00'dan sonra uygulanan canlı müzik yasağına değinen Özdağ; “Erdoğan keşke biraz müzik dinlemeyi öğrenseydi. Kendisinin de hayatı daha güzel olurdu” derken; ittifaklar ile ilgili bir soruya ise “Biz 6+1'lerin masasında olmayız, sarayın masasında da olmayız. Biz Türk milleti ile aynı masada otururuz” yanıtını verdi.

"Erdoğan keşke biraz müzik dinlemeyi öğrenseydi, hayatı daha güzel olurdu"