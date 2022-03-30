Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Suçlu aramayı bırakıp, yanlış ekonomik politikalardan vazgeç

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Milleti artık senin "dış güçler" propagandana inanmıyor. Türk milleti artık ekonomideki kötü gidişatın asıl suçlusu sen ve ekibinin olduğunu biliyor. Bu yüzden suçlu aramayı bırakıp, yanlış ekonomik politikalardan vazgeç. Türk insanına geçici fayda sağlayacak ekonomik modellerden vazgeç" dedi.

Özdağ ekonomiyle ilgili tavsiyelerini sıralayarak, "Çiftçinin üretim maliyetlerini düşür; esnafı kepenk kapamaya iten sebepleri ortadan kaldır; sanayiciyi sıkışmış olduğu belirsizlik ve risklerden kurtar; kan ağlayan memur, işçi ve emeklinin sesini duy; mobbing altında doktorları koru; yurt bulamayan, kitap alamayan, geleceği için yurt dışına gitmeyi planlayan gençlerin sessiz çığlığı fark et. Dün açıkladığın KDV indirimleri ile bu sorunları halledemezsin." açıklamasında bulundu.

Türk İstiklal Hareketi Platformu yönetici ve üyeleri Zafer Parti'sine katıldı