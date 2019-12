Zafer, Kara Şövalye'nin

Hollywood'da geride bırakmaya hazırlandığımız 2008 yılına bilim-kurgu ve macera yapımları damgasını vurdu. Yılın en çok izlenen filmi ise dünya çapındaki 997 milyon dolarlık toplam gişe hasılatıyla "Kara Şövalye-Dark Night" adlı film oldu.



AA muhabirinin gişe hasılatına ilişkin verilerin toplandığı sinema sektörü yayın organlarından yaptığı derlemeye göre, yıl içinde seyirci, aksiyonun ağırlıkta olduğu bilim-kurgu ve macera yapımlarına ilgi gösterdi.Ekonomik krizin ABD'yi etkisi altına alması nedeniyle sinema sektöründe de sıkıntılar yaşanırken, sektör bu sorunları aşmak için umudunu yeni filmlere

bağladı.



Geçen yılın da en çok izlenen yapımları "Batman" filminin devamı olan "Kara Şövalye" ile "Indiana Jones", "Mumya", "Demir Adam" gibi serilerin yeni halkaları olurken, pek çok film de prodüksiyon giderlerini karşılayamayarak yapımcısını üzdü.



Kara Şövalye'nin zaferi



Yılın en iddialı yapımları arasında yer alan ve 185 milyon dolarlık bütçeyle çevrilen "Kara Şövalye-Dark Knight", 2008 yılına damgasını vuran film oldu. Film, ABD sinemalarında 531 milyon dolar, ABD dışındaki sinemalarda 466 milyon dolar olmak üzere toplam 997 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.



Christopher Nolan'ın yönettiği filmde, Christian Bale, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Michael Caine ve Gary Oldman rol alıyor. Filmin baş rolünü üstlenen Heath Ledger, çekimlerin sürdüğü sırada hayatını kaybetmişti. "Kara Şövalye", 997 milyon dolarlık toplam gişe hasılatıyla "Titanic"

adlı yapımın ardından tüm zamanların en çok izlenen ikinci filmi unvanına da erişti.

"Indiana Jones" serisinin dördüncü filmi, 2008 yılının en çok seyirci çeken ikinci filmi oldu. ABD sinemalarında 317 milyon dolar, ABD dışındaki sinemalarda 469 milyon dolar olmak üzere toplam 786 milyon dolar hasılat yaptı. Steven Spielberg'in yönettiği filmde, Harrison Ford, Cate Blanchett, Ray Winstone ve Shia LaBeouf rol alıyor.



"Kung-Fu Panda" isimli animasyon, ABD sinemalarında 215, ABD dışındaki sinemalarda 416 milyon dolar olmak üzere toplamda 631 milyon dolar hasılat yaparak yılı üçüncü bitirdi. Will Smith ile Charlize Theron'ın rol aldığı "Hancock", ABD sinemalarında 228, ABD dışındaki sinemalarda 396 milyon dolar olmak üzere toplam 624 milyon dolar gişe hasılatıyla dördüncü oldu.



"Demir Adam-Iron Man" adlı film de ABD sinemalarında 318, ABD dışındaki sinemalarda 263 milyon dolar olmak üzere toplam 581 milyon dolarlık gişe hasılatıyla yılı beşinci olarak kapattı. Jon Favreau'nun yönettiği filmde, Robert Downey, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow ve Jeff Bridges izleyici karşısına çıktı.



Kadın izleyicinin ilgisi



Dünyanın en çok izlenen müzikalinden sinemaya uyarlanan "Mamma Mia" da yine romantik komedi düşkünlerini sinema salonlarına çekerek 569 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı. Filmde, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried ile Stellan Skarsgard kamera karşısına geçti.



Bir dönem milyonlarca izleyiciyi televizyon ekranları karşısına toplayan "Sex and The City" dizisinin beyazperde versiyonu, kadın izleyicinin ilgisiyle yılın en çok izlenen yapımları arasına girdi. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis ve Cynthia Nixon'ın aşkın peşinde koşan, kariyer sahibi 4 şehirli kadını canlandırdığı film, dünya çapında 415 milyon dolar hasılat elde etti. Animasyon filmlerinin de seyirci çektiği 2008 yılında, "Panda", Madagaskar" ve "Dr. Seuss" küçük izleyiciyi fethetti.



Yılın en çok izlenen yapımları



2008 yılında dünya çapındaki gişe hasılatlarına göre en çok izlenen 20 film şöyle sıralandı:



1- Kara Şövalye: 997 milyon dolar. 2- Indiana Jones-4: 786 milyon dolar. 3- Kung-Fu Panda: 631 milyon dolar. 4- Hancock: 624 milyon dolar. 5- Demir Adam-Iron Man: 581 milyon dolar.

6- Mamma Mia: 569 milyon dolar .7- James Bond: 513 milyon dolar. 8- Wall-E: 495 milyon dolar .9- Narnia Günlükleri-Prens Caspian: 420 milyon dolar. 10- Sex and the City: 415 milyon dolar . 11- Mumya: 392 milyon dolar. 12- Wanted: 342 milyon dolar. 13- Dr. Seuss: 297 milyon dolar .14- Madagaskar: 294 milyon dolar. 15- Hulk: 262 milyon dolar. 16- Get Smart: 230 milyon dolar . 17- Dünyanın Merkezine Yolculuk: 218 milyon dolar. 18- Tropic Thunder: 187 milyon dolar . 19- Twilight: 179 milyon dolar. 20- Step Brothers: 128 milyon dolar..