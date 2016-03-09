“Zafer işareti arasındaki açı ‘teröristler’i belirlemekte kullanılabilir”

Ürdünlü bilim insanı Ahmet Hassanat, zafer işareti yapıldığında parmaklar arasındaki açının 'teröristlerin' kimliğini ortaya çıkarma sürecinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

Russia Today’in haberine göre, parmaklar arasındaki açının, parmak izi ve ses kadar özgün olduğunu ifade eden bilim insanı, parmak boyunun da belirleyici bir faktör olduğunu belirtti. Hassanat’ın ekibi, “Teröristlerin belirlenmesi için biometrik zafer işareti” başlıklı araştırma kapsamında, 50 kişiden zafer işareti yapmasını istedi ve siyah arka planda bu kişilerin fotoğrafını çekti.

8 megapiksel kameraya sahip bir cep telefonuyla çekilen 500 fotoğrafta, iki parmağın ucu, parmaklar arasındaki boşluk ve eldeki iki bölge birleştirildi. Fotoğrafların üçte ikisi, özdevimli öğrenme algoritması oluşturmak için kullanıldı. Araştırma sonucunda, Hassanat ve ekibi, söz konusu teknolojinin kişilerin kimliklerini yüzde 90’a varan oranda doğru çıkardığı bulgusuna ulaştı.

Araştırma sonucuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yaklaşımın, eğer veri olarak yalnızca zafer işareti varsa, teröristlerin kimliğini belirlemede kullanılması için büyük bir potansiyeli var” ifadesi kullanıldı.

50 kişiyle yapılan araştırmanın yeterli olmayacağını söyleyen Hassanat, araştırmayı genişletmeyi planlıyor.