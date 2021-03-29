Zafer Havalimanı için verilen garantinin salgın nedeniyle ertelenmesi önerisi AKP’liler tarafından reddedildi

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin nüfusu kadar yolcu sayısı garantisi verilen ve yap işlet devret (YİD) modeli ile yapılan Zafer Havalimanı’na 6 milyon Avro’yu aşan garanti ödemesinin salgın nedeniyle ertelenmesi önerisi AKP’liler tarafından reddedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, erteleme önerisinine tepki gösteren CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, havalimanının kamuya ağır yük getirdiğini söyledi.

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan Zafer Havalimanı için devletin verdiği yolcu garantisinin söz verilenin çok altında kaldığı ortaya çıkmıştı. Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Avro, dış hatlarda 10 Avro ödeniyor. 2020 yılı için iç hatlardaki 501 bin 706 yolcu garanti edilmişti. Bu rakam 4 bin 945’te kaldı. Dış hatlarda ise 351 bin 194 yolcu garantisi verilmişti. Bu rakam da 2 bin 484 kişiyi geçemedi. Yani toplam 1 milyon 279 bin 352 yolcu garantisine karşılık sadece 7 bin 429 yolcu havalimanını kullandı. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için uçmayan yolcular nedeniyle 21 Mart 2044’e kadar para ödenecek.