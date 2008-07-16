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Spor

Zafer geri dönüyor!

Zafer'in transferinde pürüz çıktı. Yapılan açıklamada oyuncu eski takımının davetiyle Almanya'ya dönüyor...

16 Temmuz 2008 03:00

Tempo24-Trabzonspor ile anlaşan ve dün Trabzon'a gelen Zafer Yelen'i kulübü Hansa Rostock geri çağırdı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Zafer Yelen  ile bordo-mavili kulüp arasında yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Zafer Yelen'in forma giydiği Hansa Rostock Kulübü bu transferle  ilgili gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmeden oyuncunun  kulübümüzle antrenmanlara çıkmasını uygun görmemiş ve bu nedenle Trabzon'da bulunan Zafer Yelen'i Almanya'ya geri çağırmıştır.

Önümüzdeki  günlerde Hansa Rostock kulübüyle devam edecek görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve tüm ödeme prosedürlerinin yerine getirilerek kesin  anlaşma sağlanması halinde Zafer Yelen, tekrar Trabzon'a gelerek sözleşme imzalandıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."

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