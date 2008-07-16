Zafer geri dönüyor!

Tempo24-Trabzonspor ile anlaşan ve dün Trabzon'a gelen Zafer Yelen'i kulübü Hansa Rostock geri çağırdı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Zafer Yelen ile bordo-mavili kulüp arasında yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Ancak Zafer Yelen'in forma giydiği Hansa Rostock Kulübü bu transferle ilgili gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmeden oyuncunun kulübümüzle antrenmanlara çıkmasını uygun görmemiş ve bu nedenle Trabzon'da bulunan Zafer Yelen'i Almanya'ya geri çağırmıştır.



Önümüzdeki günlerde Hansa Rostock kulübüyle devam edecek görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve tüm ödeme prosedürlerinin yerine getirilerek kesin anlaşma sağlanması halinde Zafer Yelen, tekrar Trabzon'a gelerek sözleşme imzalandıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."