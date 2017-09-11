Zafer Çağlayan'a istenecek cezanın toplamı 100 yılı geçebilir

ABD’de yargılanan Reza Zarrab davasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a istenen cezanın en az 95 yıl olduğu ortaya çıktı. Belgelere göre savcılık “banka yolsuzlukları iddiasını her işlem için zincirleme olarak kabul ederse” istenecek cezanın toplamı 100 yılı geçebilir.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD’de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasına, ek iddianameyle dönemin bakanlarından Zafer Çağlayan’ın dahil edilmesi ve eski ekonomi bakanı hakkında tutuklama kararının çıkmasının yankıları sürerken, Cumhuriyet, davaya ilişkin önemli bir ayrıntıya ulaştı.

New York Güney Başsavcılığı’nın ek dosyalarında yer alan bir ayrıntı hakkında tutuklama kararı verilen Çağlayan hakkında istenecek cezaları ilgilendiriyor. İşte o bölüm aynen şöyle:

‘Her biri’ diye yazdı

“Birleşik Devletler’i dolandırma suçu maksimum beş yıl hapsi gerektiriyor. Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) ihlal, kara para aklama komplosu ve sübstantif para aklama suçları da her biri maksimum 20’şer yıl hapis cezası öngörüyor. Banka yolsuzlukları için ise maksimum 30 yıl ceza istenebiliyor. Bu suçların her birinden istenebilecek maksimum cezalar ABD Kongresi tarafından belirlenmiştir ve bu ifadeler bütünüyle bilgilendirme amaçlıdır, zira sanıklar hakkında ne kadar cezaya hükmedileceği tamamen yargıcın inisiyatifindedir.”

İnisiyatif yargıçta

Savcılık tutuklu yargılanan Zarrab için 75 yıla kadar hapis talep ediyordu. Çağlayan’a yönelik suçlar ve bu suçlara karşı ABD Kongresi tarafından istenen cezalar Adalet Bakanlığı’nca resmi yazıyla paylaşılırken; Çağlayan için istenen maksimum ceza “95 yılı” buluyor. Ancak savcılık “banka yolsuzlukları iddiasını her işlem için zincirleme olarak kabul ederse” istenecek cezanın toplamı bir asrı bile geçebilir. Bu bilgileri veren ABD Adalet Bakanlığı “sanıklar hakkında ne kadar ceza verileceğini” yargılamayı yapacak yargıcın inisiyatifine bağlı olduğu notunu da düştü.