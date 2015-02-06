Zafer Çağlayan: Seçimde aday değilim

Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, 7 Haziran 2015'te yapılması planlanan genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Zafer Çağlayan, yazılı açıklamasında, 2007'den bu yana Sanayi ve Ticaret, Devlet ve Ekonomi olmak üzere yaklaşık 6,5 yıl çeşitli bakanlık görevlerinde bulunduğunu ifade etti. Çağlayan, "Yakından bilindiği gibi siyasi tarihimize kara bir leke olarak giren ve bazı bakan arkadaşlarımla, şahsım üzerinden Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan '17 Aralık' tarihli post-modern darbe süreci sonunda kendi isteğimle Bakanlık görevini bıraktım. Söz konusu tarihten bugüne kadar çocuklarım, ailem ve çok yakın dostlarımla büyük sıkıntılar yaşadım. Böylesi zor bir dönemde geçirdiğim kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi sürecim devam ediyor" dedi.

Çağlayan, medyada, isimleri üzerinden darbe girişimi yapılmaya çalışılan diğer bakanlarla birlikte yeniden milletvekili adayı olmak istediğine dair gerçekle bağdaşmayan, tamamen hayal ürünü haber ve yorumların yer aldığını gördüğünü ve çok üzüldüğünü açıkladı.

Olayın yaşanmasından birkaç gün önce, 8 Aralık 2013'te basına, 2015 genel seçimlerinde siyaseti bırakacağını, gerek milletvekilliği gerekse bakanlık görevlerini sonlandırmak istediğini çok net ve kararlı bir biçimde ifade ettiğini belirten Çağlayan, söz konusu haberin 9 Aralık 2013'te çeşitli medya organlarında geniş ölçüde yer aldığını söyledi. Çağlayan, şöyle devam etti; "Bu kararım, 8 Aralık 2013 günü ne ise bugün de aynı istikamettedir. Ülkeme, milletime ve partime hizmetin bakanlık ve milletvekili kimliği dışında da sürdürülebileceği kanısındayım. Bu çerçevede 7 Haziran 2015'te yapılması planlanan genel seçimlerde aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.