Zafer Algöz'den takipçisine: Yavşak, pislik

Oyuncu Zafer Algöz, hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal'la ilgili yaptığı paylaşımın altına "Sıra sana geliyor" yorumunu yapan takipçisine "Yavşak, pislik" dedi.

Sosyal medya hesabından Cengiz Baykal'ın fotoğrafını paylaşan Zafer Algöz, altına "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti... Mekanın cennet olsun canım benim" notunu düştü.

Fotoğrafın altına bir takipçisi "Sıra sana geliyor" yorumunu yaptı. Algöz takipçisine “Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik” cevabını verdi.