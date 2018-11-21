T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zafer Algöz'den takipçisine: Yavşak, pislik

Takipçisi oyuncu Zafer Algöz'ün paylaşımının altına "Sıra sana geliyor" yorumunu diye yazdı

21 Kasım 2018 17:56

Oyuncu Zafer Algöz, hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal'la ilgili yaptığı paylaşımın altına "Sıra sana geliyor" yorumunu yapan  takipçisine "Yavşak, pislik" dedi.

Sosyal medya hesabından Cengiz Baykal'ın fotoğrafını paylaşan Zafer Algöz, altına "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti... Mekanın cennet olsun canım benim" notunu düştü.

Fotoğrafın altına bir takipçisi "Sıra sana geliyor" yorumunu yaptı. Algöz takipçisine “Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik” cevabını verdi.

 

ETİKETLER

zafer algözCengiz Baykaltakipyorum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24