Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

Sözcü'de yer alan habere göre; eşiyle yemek yiyen ve ardından mekandan çıkan Zafer Algöz'e, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'le ilgili sarf ettiği “Tekrardan barışabilirler, belki davalarını geri çekerler” sözleri hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, “Bu konular hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ozan'la hiç görüşmedim” dedi.

Usta oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan annesiyle ilgilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. TIKLAYIN - Zafer Algöz'den Ozan Güven açıklaması: Çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar Ozan’ı protesto ediyor