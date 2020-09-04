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Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

04 Eylül 2020 23:38

Oyuncu Zafer Algöz, önceki gün eşi Lale Algöz ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Algöz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven'le hiç görüşmediğini söyledi.

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