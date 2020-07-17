Zafer Algöz'den Ozan Güven açıklaması

Oyuncu Zafer Algöz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen yakın arkadaşı Ozan Güven'e ilişkin, "Arkadaşlar Ozan'la ya da hanımefendiyle konuşmadım. Ben kendi annemin derdine düştüm" açıklamasını yaptı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Algöz, "Dışarı çıkacak durumda değildik. Annem hasta olduğu için hastanelerde koşturduk. Ne olduğunu söylemeyeyim ancak yavaş yavaş iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Algöz, "Arkadaşlar Ozan'la ya da hanımefendiyle konuşmadım. Ben kendi annemin derdine düştüm" diye konuştu.