Zabıtaya balonlu saldırı





T24- İstanbul Eyüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde üretim koşullarına uymayan ve çocuklar için tehlike yaratan balonlara el koydu.







Bu sırada bir seyyar satıcı, elinden alınmaya çalışılan balonları çakmakla ateşe verip ekiplere fırlattı. Olayda zabıtalar Barış Keskin ve İlknur Şahin’in el ve yüzleri yandı.





Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, “Emniyet saldırganın yakalanması için gerekli çalışmaları yapıyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırarak sürdürecek” dedi.

