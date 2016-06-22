Zabıtanın, tarihi Hazzopulo Pasajı’nda dükkanları kapatma tehdidinden sonra tedirgin bekleyiş sürüyor

Zabıtalar, İstiklal Caddesi’nde bulunan Hazzopulo Pasajı esnafına 20 Haziran’da gelerek ruhsatsız dükkanları kapatacağını söyledi. Zabıtanın bu sözlerinden sonra esnafın tedirgin bir şekilde bekleyişi sürüyor.

Bianet’ten Gözde Naz Uysal ve Emre Haçan’ın haberine göre, 20 Haziran günü zabıtanın, aralarında ruhsatsız olanların da bulunduğu pasaj esnafına “Yarın gelip ruhsatsız dükkanları kapatacağız” demesinin üzerine esnafı telaş sardı.

Beyoğlu Belediye’sinin ruhsat almakta zorluk çıkardığını söyleyen ve uzun zamandır ruhsatsız çalışan dükkan sahipleri, yeterli bilgi verilmeden ve daha önce hiç uyarılmadan dükkanlarının boşaltılacağını öğrenmekten şikayetçi.

“Hiçbir şey bilmiyoruz”

Çantacı Engin Şen olayların bu aşamaya gelme sebebinin iki sene önce çay ocakları arasında yaşanan yer kavgası sonucunda belediyedeki şikayet dilekçelerinin birikmesi olduğu görüşünde.

“Bu da geçen günkü kapatma kararıyla ilgili. Bir günde verilen kapatma kararıydı. Ayın 20’sinde geldiler, 21’inde kapatacağız, dediler. Hepimiz endişelendik.”

Yaşadığı endişe üzerine belediyeye giden Şen, yetkili kişinin kapatma kararından etkilenecek dükkanların sadece çay ocakları olduğunu söylediğini ifade etti.

Şen, esnaf olarak ruhsat almanın zorluğunu dile getiriyor:

“Şöyle söyleyeyim, eski esnaf olarak dosyam hazır. Burada bekliyor ruhsat için. Burada kimsenin ruhsatı yok. Aslında en büyük sıkıntı, yetkili merci bulamadığınız zaman birtakım işlerin sürüncemede kalması.”

“Dükkanlar kapatılıp pasaj peşkeş mi çekilecek?” “Dükkanlar kapatılıp pasaj peşkeş mi çekilecek?”

Hazzopula Pasajı’ndaki beş çay ocağından birinin sahibi olan Mustafa Kayacan, konuyla ilgili kayyum tarafından bilgilendirilmediklerini, hiçbir şey bilmediğini ve sürecin sonunu göremediğini söyledi.

“Biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Ruhsatı olanlara ne olacak, bu konu hakkında da bilgimiz yok. Belediye bunu gelir elde etme maksadıyla mı yapıyor acaba diye de düşünüyorum.

“Bir yandan da olayların bu kadar ciddi olup olmadığını sorguluyorum. Hakikaten buradaki dükkanlar kapatılıp pasaj peşkeş mi çekilecek, böyle bir düşünce de doğuyor insanda.”

Sürecin belirsizliğinden yakınan bir diğer esnaf da şunları dile getiriyor:

“Şu an süreç belirsiz. Kapatılma kararı verilirse mahkemeye veririz. Ben ruhsat için başvurmadım ama başvuranlar da alamamış. Kolay değil. Pasajın problemleri var.”