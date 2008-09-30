Zabıtadan komünistlere ceza

Balıkesir'in en işlek yerlerinden Anafartalar Caddesi'nde dergi satışı yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine, belediye zabıtası tarafından kaldırım işgal cezası verildi.



TKP'li gençler, parti merkezinin de bulunduğu Anafartalar Caddesi'ndeki Sayar İş Merkezi'nin önünde `AKP'ye karşı sol', `AKP'nin yolsuzluklarına dur diyenlerin dergisi' diyerek `Sol' adlı dergiyi satmaya başladı.



Kaldırımda sürekli gelip giden ve vatandaşlara dergi alıp almayacaklarını soran TKP'lilerin çalışması zabıta memurlarının dikkatini çekti. Kısa sürede bölgeye ulaşan zabıta ekipleri, kaldırımı işgal ettikleri gerekçesiyle 5 partiliye 62'şer YTL'den toplam 310 YTL ceza kesti. Ancak TKP'liler, dergiyi aynı yerde satmaya devam etti.



Parti yöneticilerinden Erkan Altuner de gençlerle birlikte dergi satmaya geldi. Zabıta ekipleri dergi satışı başlayınca bir kez daha ortaya çıktı. Taraflar arasında dakikalarca süren tartışma başladı. Bu arada zabıtalardan biri dergi satışı yapan partililerin fotoğraflarını çekti. Partililer de kendilerinin fotoğrafını çeken zabıtayı görüntüledi.



Zabıtanın çağrısıyla önce sivil polisler, ardından yunus ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak yine de TKP'lilerin dergi satışı engellenemedi. Zabıta ekipleri TKP'lilere bir kaç kez daha 62'şer YTL ceza yazdı. Cezaların toplamı bin YTL'ye ulaştı.



`AKP karşıtı olduğumuz için'



TKP Balıkesir yöneticilerinden Erkan Altuner, siyasi çalışmalarının AKP'li belediye ve zabıtaları tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydederek, ``Hukuksal olarak haklarımız var, siyasi partiler yasasının bize verdiği haklar var. Biz onu kullanıyoruz. Yaptıkları iş kanuna dayanmıyor. Dergi sattığımız için değil, AKP karşıtı olduğumuz için bize zorluk çıkarıyorlar. Bizim çalışmamız devam edecek. Arkadaşlarımız dergiyi satmaya devam edecek'' dedi.



'Cezaları ödemeyeceğiz'



Zabıtanın yazdığı cezaları ödemeyeceklerini açıklayan Altuner, ``Biz bir siyasi partiyiz. Ancak bize bir dilenciye, işportacıya yaptıkları muameleyi yapmaya çalışıyorlar. Tutturabilecekleri bir kanun maddesi, hukuksal bir dayanakları yok. Yürütmenin durdurulması için bir üst mahkemeye başvuracağız'' diye konuştu.

Altuner, zabıta ekiplerinin polisleri çağırmasına da tepki göstererek şöyle devam etti:

"Resmen provokasyon yapıldı. Polisler motosikletlerle etrafımızı sardılar. Bu memleketi dolandıranlar bizler değiliz. AKP'lilerin yolsuzlukları ayyuka çıkınca acısını bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sadece siyasi çalışma yapıyoruz. Yurtseverleri terörist ilan ettiler, yüzyıllardır bu böyle devam ediyor.''



Balıkesir Belediyesi zabıta ekipleri ise, vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine geldiklerini, kaldırım işgal edildiği için ceza kestiklerini ve uygulamanın doğru olduğunu savundu.



Milli piyangoculara da ceza kesmişlerdi



Balıkesir Belediyesi Zabıta ekipleri bir süre önce sabit noktada satış yapmalarını yasakladıkları bazı seyyar Milli Piyango satıcılarına da banklara oturup satış yaptıkları için, 62 YTL `bank işgal' cezası kesmişti. Bu ceza da tartışma konusu olmuştu.



