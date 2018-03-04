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Zabıta, yaralı sokak köpeğini korumaya aldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, sokakta baygın bulunan yaralı köpeğe, zabıta ekipleri sahip çıktı

04 Mart 2018 16:48

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, sokakta baygın bulunan yaralı köpeğe, zabıta ekipleri sahip çıktı. Zabıtanın korumaya aldığı sokak köpeği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veterineri tarafından tedavi edildi. 
Gündoğdu Mahallesi\'nde, baygın halde yerde yatan yaralı köpeği görenler, Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yaralı köpeği alıp, belediyenin tesisine götürdü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veterineri Durmuş Köküs, zabıta tarafından korumaya alınan köpeği kontrol etti. Köpeğin çeşitli yerlerinde birden fazla yara izinin olduğu görüldü. Yaraların çoğunun enfeksiyon kaptığını belirleyen Köküs, hayvanın yaralarını temizledikten sonra gerekli tedaviyi uyguladı. 
Tedaviyle ilgili bilgi veren veteriner Köküs, \"İlaç temini yaparak, hemen tedavisine başladık. Şu anda hayvanımızın durumu iyi. Boğuşma yaraları vardı, bunları temizledik. Gün geçtikçe de iyiye gideceğini umuyoruz. Ellimizden geldiği kadar tedavisini sağladık. Bundan sonraki tedavileri zamana yayacağız ve hayvanımızı iyileştireceğiz. Tedavi biraz uzun sürecek. Köpek yorgun bir durumda. Ellimizden geldiğince iyileşmesi için destek olacağız\" dedi.

​FOTOĞRAFLI

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