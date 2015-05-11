Zabıta seyyar satıcıyı döverek bayılttı!

İstanbul Vezneciler'de seyyar satıcılarının yediği feci dayak bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; zabıta olduğu anlaşılan bir kişinin, bir genci döverek yere düşürdüğü, dayak yiyen gencin uzun süre yerde yattığı görülüyor.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, İstanbul Vezneciler’de bir grup seyyar satıcı, zabıtalar tarafından öldüresiye dövüldü. Bir seyyar satıcının dayak yediği, daha sonra da baygın halde yerde yattığı ve etraftan çığlıkların yükseldiği duyuluyor.

Görüntüler dün cep telefonuyla Vezneciler’de çekildi. Adını açıklamayan bir yurttaşın verdiği bilgiye göre saat 12 sularında bir grup zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir zabıta kayarak düşünce iki grup kavgaya tutuştu. Bunun üzerine zabıtalar ekip arkadaşlarını çağırdı. İddiaya göre araçlardan inen 50 civarında zabıta görevlisi, ellerindeki sopalarla beş kadar seyyar satıcıyı dövmeye başladı. Adını açıklamayan yurttaş, “Bunlar beş kişiye saldırdılar ve öldüresiye dövdüler. Yaklaşık on beş dakika sürdü. Dövülenlerin hepsi kanlar içerisindeydi. Kulağından kan akanlar vardı. Geride bıraktığı arkadaşlarını almaya gelenler bile dayak yedi. İnsanlar bağırıyor, çığlık atıyordu. Daha sonra da olay yerinden kaçan iki üç kişinin peşine düştüler” dedi. Görüntülerde; zabıta olduğu anlaşılan bir kişinin, bir genci döverek yere düşürdüğü, dayak yiyen gencin uzun süre yerde yattığı görülüyor. Bu sırada etraftan çığlıklar duyuluyor. Ardından Fatih Belediyesi’ne ait zabıta araçları görülüyor.

İşte o görüntüler: