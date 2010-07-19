'Yüzyüze gelince gardaş, ilişki kurmaya gelince mesafe!'

T24 - KKTC'de düzenlenen 14. Türk Dünyasına Hizmet Ödül törenine katılan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'den pek çok yere hâlâ uçak seferi yapılmadığını belirterek, "Yüzyüze gelince 'gardaşım, yoldaşım' denildiğini ama iş ilişki kurmaya gelince, 'birilerine bakarak' mesafenin açıldığını" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'de benzer bir sitemi paylaştığını ima ederek, KKTC'nin ambargolara muhatap olması gereken herhangi bir suçu olmadığını söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, halen bir çok yerden KKTC'ye uçak seferlerinin yapılamadığına işaret ederek, "Yüzyüze gelince 'gardaşım, yoldaşım' denildiğini ama iş ilişki kurmaya gelince, 'birilerine bakarak' mesafenin açıldığını" söyledi.



KKTC Dış Basın Birliği'nin girişimiyle, 14. Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri (TÜRKSAV), bu yıl KKTC'de dağıtıldı. Lefkoşa'da Golden Tulip Otelde düzenlenen ödül törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, TBMM heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, bazı bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Eroğlu'na, ''devlet varlığının korunmasındaki kararlı duruşu'' dolayısıyla verilen ödülü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek takdim etti.



Çiçek, törende yaptığı konuşmada, TÜRKSAV'ın 14. hizmet ödüllerinin, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıldönümünde KKTC'de verilmesini anlamlı bulduğunu belirterek, TÜRKSAV'ın ilk kez yurt dışında ödül töreni düzenlediğine işaret etti.





'Türk dünyası büyük bir dünya'





"Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" sözüne atıfta bulunarak Türk dünyasının büyüklüğüne işaret eden Çiçek, bunun sadece coğrafi büyüklüğü değil bir medeniyetin büyüklüğünü de ifade ettiğini kaydetti. Bu sözün kullanımının azaldığını ve yeniden vurgu yapmak gerektiğini belirten Çiçek, ''Ama bunun içini doldurmakta da fayda var'' dedi.



İçinde yaşayanların, Türk dünyasının büyüklüğünün yeterince farkında olmadığını belirten Çiçek, ''Bunu belirgin hale getirmemiz gerekiyor, onun için bu toplantının Kuzey Kıbrıs'ta yapılması önem arzediyor'' dedi.



"İster tespit, ister sitem deyin" sözleriyle konuşmasını sürdüren Çiçek, şöyle konuştu:



"KKTC, burada yaşanlar, bizim canımızın, kanımızın bir parçası, aynı köklerden geliyoruz. Tarihin cilvesi, her birimiz yeryüzü coğrafyasında, belli bir yerde varlığımızı sürdürüyoruz. Ama bizim ilişkilerimiz gönülden ilişkilerdir. Biz, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Türk cumhuriyetlerine, Kuzey Kıbrıs'a ilgi duyuyorsak, bunların zenginliği sebebiyle değildir. Emperyalist bir düşünceyle, bir zihniyetle, bir sömürge anlayışıyla değil, biz birbirimiziz, bizimki gönülden bir ilişki, derinden bir ilişki. Bunu böyle anlamayan zihinler hastalığa maruz kalanlardır, en kısa zamanda bu hastalığın tedavi olması gerekiyor. Başka türlü değerlendirirsek aramıza fitne girer, fesat girer. Bu coğrafyada fitne fesat da epeyce çoktur, Türk dünyasında, yani Adryatik'den Çin Seddi'ne. İşte, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ama Türk'ün Türk'ten başka düşmanı da çok fazla da yoktur, bu tuzaklara sıkça da düşüyoruz."





Türk dünyasının KKTC'yle ilgisi





"Türk dünyası dediğimiz dünya KKTC'ye ne kadar ilgi duyuyor?'' sorusunu yönelten Bakan Çiçek, halen bir çok yerden KKTC'ye uçak seferlerinin yapılamadığına işaret etti.



Yüzyüze gelince ''gardaşım, yoldaşım'' denildiğini ama iş ilişki kurmaya gelince, ''birilerine bakarak'' mesafenin açıldığını kaydeden Çiçek, Türk dünyasının halen kendi ağırlığının farkında olmadığını söyledi. Avrupa'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını belirten Çiçek, ''Yoldaş, gardaş dediğimiz cumhuriyetlere hala kabul ettiremedik.



Onlar PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmediler, etmemek için de kırk dereden su getiriyorlar. Şimdi böyle bir dünya, acaba ne kadar kendi büyüklüğünün, değerinin farkındadır? Eğer bu dünya daha ağırlıklı olacaksa, daha farkında olacaksa, dostlarımız dost olmalı, hasımlarımız da hasım olmalı'' dedi.





KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu: Yapacağım sitemi sayın bakan yaptı





KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Türk dünyasına hizmet edenler arasına girmekten ve ödül almaktan onur duyduğunu belirtti.



Konuşması için Bakan Çiçek'e teşekkür ederek, ''Aslında benim yapacağım sitemi Sayın Bakan yaptı'' diyen Eroğlu, KKTC'yi sadece Türkiye'nin tanıdığını ve KKTC'nin ambargolar altında yaşadığını söyledi.



Eroğlu, ''Ambargolara muhatap olmamızı gerektirecek herhangi bir suçumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kıbrıs Türk halkı yıllarca özgürce ve insanca bu topraklarda yaşama mücadelesi vermiştir. Gün geldi, toplu mezarların eşiğinden, yarın kutlayacağımız, mutlu Barış Harekatı ile kurtulabildik. Dolayısıyla o acılı günleri yaşayan Kıbrıs Türk halkına, sırf devlet kurdu diye ambargoları uygulamak, bana göre, insan hakları ile bağdaşmaz'' dedi.





