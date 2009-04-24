Yüzyılın moda ikonları

90'lar :

80’ler:

70’ler:

60’lar:

50’ler:

40’lar:

Ankete göre, top modeller Kate Moss ve Linda Evangelista, düzgün fizikleri ve tarzlarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran isimler oldu. 80’lerin moda ikonlarının ise Madonna ve Prenses Diana olduğu belirlendi.20. yüzyılda modaya yön verenlerin listesi şöyle devam ediyor:ve Grace Kelly, modanın ilham kaynağı.