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Yaşam

Yüzyılın moda ikonları

İngiltere'de yapılan bir anketle, 1940'lardan bu yana moda dünyasına yön veren isimler belirlendi.

24 Nisan 2009 03:00

İngiltere'de yapılan bir anketle, 1940'lardan bu yana moda dünyasına yön veren isimler belirlendi.

Ankete göre, top modeller Kate Moss ve Linda Evangelista, düzgün fizikleri ve tarzlarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran isimler oldu. 80’lerin moda ikonlarının ise Madonna ve Prenses Diana olduğu belirlendi.

20. yüzyılda modaya yön verenlerin listesi şöyle devam ediyor:


90'lar :
Kate Moss



Linda Evangelista

80’ler: 
 Madonna




Prenses Diana 

70’ler:
 Blondie’nin solisti Debbie Harry




David Bowie.

60’lar: 

Brigitte Bardot.



Beatles

 50’ler:
Audrey Hepburn ve Grace Kelly, modanın ilham kaynağı.



Grace Kelly

40’lar:
 Marlene Dietrich 



Ginger Rogers

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