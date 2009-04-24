Yüzyılın moda ikonları

İngiltere'de yapılan bir anketle, 1940'lardan bu yana moda dünyasına yön veren isimler belirlendi.
24 Nisan 2009 03:00
İngiltere'de yapılan bir anketle, 1940'lardan bu yana moda dünyasına yön veren isimler belirlendi.
Ankete göre, top modeller Kate Moss ve Linda Evangelista, düzgün fizikleri ve tarzlarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran isimler oldu. 80’lerin moda ikonlarının ise Madonna ve Prenses Diana olduğu belirlendi.
20. yüzyılda modaya yön verenlerin listesi şöyle devam ediyor:
90'lar : Kate Moss
Linda Evangelista
80’ler: Madonna
Prenses Diana
70’ler: Blondie’nin solisti Debbie Harry
David Bowie.
60’lar:
Brigitte Bardot.
Beatles
50’ler: Audrey Hepburn ve Grace Kelly, modanın ilham kaynağı.