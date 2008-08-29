Yüzyılın doğum günü

Bodrum Rixos Otel dünyanın en zengin iş adamı kabul edilen Rus petrol milyarderi Vagit Aliekberov’u ağırlayacak. Torba Koyu’ndaki doğum günü partisinde 4 bin kişi ağırlanacak.



4 bin kişinin ağırlandığı doğum gününde Türkiye’den sadece 3 kişi çağırıldı; ancak onların da isimleri şimdilik gizli tutuluyor.

Putin ve Medvedev de dahil 51 ülkeden devlet başkanı, bakan, işadamı ve sanatçılar davet edildi. Görüntü alınmaması için koy ve otel karadan ve havadan denetlenecek.

Geceye katılan davetlileri eğlendirmek için, Rus Viagra Grubu çağırıldı. Amerika ve Trinidat’tan da çok önemli şarkıcı ve şov gruplarının sahne alacağı gecenin kadrosunda Türk sanatçı bulunmuyor. Asena’nın 15 dakika dans etmesi teklifi de kabul görmedi.