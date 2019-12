Yüzüncü Yıl'da kameralı güvenlik dönemi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yaşanabilecek başta terör ve diğer olayların önlenmesi, asayişin sağlanması amacıyla kampus alanında 42 ayrı noktaya kameralar yerleştirildi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yaşanabilecek başta terör ve diğer olayların önlenmesi, asayişin sağlanması amacıyla kampus alanında 42 ayrı noktaya kameralar yerleştirildi. Öğrencilerin ve personelin her hareketi MOBESE kameralarla izlemeye alınırken, giriş kapısına da otomatik bariyerler yerleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Hasan Ceylan, çok geniş bir alana sahip olan üniversite kampusunun güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir sisteme başvurduklarını belirterek, “Terör olayları dahil olmak üzere hertürlü olayın önlenmesi ve faillerinin yakalanması için buna gerek duyduk. Daha huzurlu, rahat bir ortam oluşturmak ve iyi bir eğitim verebilmek için bu gerekliydi. Bundan sonra çağın gerekleri neyse teknolojiden yararlanma yoluna gideceğiz” dedi.



YYÜ'de, yönetim kampus güvenliğini en üst seviyede tutmak için bir dizi önlem aldı. Bu önlemler çerçevesinde kampus alanının çevresi duvarla örülmeye başlanırken, üniversitenin girişi dahil olmak üzere öğrencilerin bulunduğu 42 noktaya da MOBESE kamera kuruldu. Kamera kurulmasını bazı öğrenciler olumlu karşılarken, bazı öğrenciler ise gereksiz buldu. Öğrenciler, tüm fakültelerin giriş kapılarına kurulan kameraların özel hayata müdahale etmediği sürece problem olmayacağını söyledi.



Kampus alanının kameralarla izlenmesinin gerekli olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Hasan Ceylan, terör dahil her türlü olayın önlenmesi için güvenlik önlemi aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Ceylan, şunları söyledi:



“Kampus alanı çok geniş olduğu için her yerden girilme imkanı var. Güvenliği açısından her alanın gözetim altında olması gerekiyordu. Türkiye'nin bir çok yerinde çok gereksiz şeyler oluyor. Ortaokul hatta ilköğretimde lüzumsuz hadiseler oluyor. Bu tür olayların olmaması ve teşebbüs edenlerin yakalanması için böyle bir şey yaptık. Terör dahil her şey bunun içine giriyor. Kimsenin buna tepki göstermesi gerektiğini düşünmüyorum. Parmak okutma sistemini de belki daha sonra devreye sokmayı düşünüyoruz. O bir iki yerde bize kolaylık sağlayacak. Hem güvenlik hem de herkesin mesaiye zamanında gelmesini sağlayacak. Bu çok tartışılacak bişey olabilir. Artık bundan sonra çağın gerekleri neyse teknolojiden yararlanma yoluna gideceğiz.”