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Yaşam

Yüzüklerin Efendisi'nin yüzüğü bulundu mu?

Roma’lılara ait yüzük Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi’ndeki "güç yüzüğü" olabilir mi?

03 Nisan 2013 14:18

İngiltere'de Ulusal Hazine ve Tolkien Grubu, gizemli bir yüzüğün Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'teki "güç yüzüğü" olup olmadığını tartışmaya açtı. Bir Roma tapınağında bulunan lanet içeren tabletle, yüzükteki isim arasında bağlantı kuruluyor.

İngiltere’deki Ulusal Hazine ve Tolkien Grubu, sanat eseri bir yüzüğü, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi tutkunları için hafta başından itibaren sergilemeye başladı. Amaç, Yüzüklerin Efendisi’ndeki güç yüzüğünün sergilenen eser olup olmadığına karar verilmesini sağlamak.

Sergilenen yüzüğün ilginç ve gizemli bir geçmişi var. Yüzük İngiltere’nin güneyinde 1785 yılında bulundu. Yüzükte Latince, "Senicianus mutluluk içinde yaşayacak" yazıyor ve Venüs’ün resmi yer alıyor. Yüzük ortalamadan daha geniş, 12 gram ağırlığında ve 4. yüzyılda üretilmiş.

Yüzüğün, yine İngiltere'de bulunan bir Roma tapınağında keşfedilen lanet içerikli bir tabletle bağlantısı da kuruluyor. Tablette Silvianus isimli birisinin yüzüğünü kaybettiği anlatılıyor, Nodens isimli bir tanrıdan, yüzüğün tapınağa dönüşüne kadar Senicianus’u lanetlemesini istiyor.

Arkeologlar, İngiliz tarihi konusunda uzman olan Tolkin’e, yüzükle tabletteki lanet arasındaki bağlantıyı araştırırken, 1929 yılında, Nodens isminin etimolojik kökenleri konusunda bilgi sormuşlar.

Tolkien’in tapınağı defalarca ziyaret etttiği ve "Hobbit'i yazmadan önce yüzüğün varlığından haberdar olduğu biliniyor.

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