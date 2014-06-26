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Yaşam

Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum 'tek yüzüğü' almaya mı geldi?

Yaratığın, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine benzediği görüldü

26 Haziran 2014 15:55

Çinli bir turist, internette Pekin yakınlarındaki bir vadide insana benzeyen bir canavar gördüğünü iddia etti.

Adı açıklanmayan adamın anlattıklarına göre, yaratık ile karşılaştığında arkadaşlarıyla kamp yapıyordu.

Bitkilerin arasındaki saklanırken fotoğrafını çektiğini iddia ettiği yaratığın Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine benzediği görüldü.

Adam, "Çişimi yapmak için kamptan biraz uzaklaştım ve birden bir canavar gördüm. Birkaç fotoğrafını çektim ama şimdi çok korkuyorum" dedi.

Fotoğrafların gerçek olup olmadığı halen bilinmiyor, ama internette fotoğrafları gören bir kişi altına şu yorumu yazdı:

"Hafta sonunda ben ve arkadaşlarım mini bir bilim kurgu filmi çekmek üzere dağlara gittik. Ben işerken birden bire birisi ortaya çıktı fotoğraflarımı çektikten sonra kaçıp kayboldu."

 

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