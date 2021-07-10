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Kültür-Sanat

Yüzüklerin Efendisi'nin Samwise'ı Sean Astin: Dizi harika olacak

10 Temmuz 2021 19:53

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Samwise Gamgee karakterine hayat veren Sean Astin, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin "harika olacağını düşündüğünü" söyledi.

ComingSoon.net.'e konuşan Astin, 2002 yılında filmin yeniden çevriminin, 2020-2021 gibi geleceğini tahmin ettiğini belirtti.

Devam filmlerini ve yeniden çevrimleri desteklediğini ifade eden oyuncu, "Birçok izleyici 'Neden bir klasiği yeniden çekmek isteyesiniz ki?' diye düşünüyor. Klasikler zaman kalacak. Ama belki birileri ilginç bir şey yapar. Eğer kötüyse izlemezsiniz" ifadesini kullandı.

Bu yılın sonlarında veya 2022'nin başlarında Amazon Prime Video'da gösterime girmesi beklenen ve ilk sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin hikâyesi, J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nde işlediği olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek.

İlk sezonunun maliyeti yaklaşık 465 milyon dolar olan dizide Cynthia Addai-Robinson, Joseph Mawle, Sir Lenny Henry, Peter Mullan ve Morfydd Clark gibi isimler rol alacak. 

Sean Astinyüzüklerin efendisiyüzüklerin efendisi dizi
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