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Spor

Yüzücümüz Atasoy elendi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 100 metre kurbağalamada Demir Atasoy, seçmeleri geçemeyerek elendi...

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

''Su Küpü'' olarak adlandırılan Pekin Ulusal Yüzme Merkezi'ndeki seçmelerde 4. seride yüzen Demir Atasoy, 1.02.25 ile, kendi en iyi derecesi olan 1.02.43'ü geride bıraktı ve Avusturyalı Istvan Hunor Mate'nin (1.00.93) ardından serisinde ikinciliği aldı.

Atasoy, buna karşın seçmelerde genel klasmanda 63 sporcu arasında 39. olabildi. Bu dalda seçmelerde en iyi dereceyi 59.41 saniyeyle Norveçli yüzücü Alexander Dale Oen yaptı.

Oyunlarda yüzme dalında yarın sabah seansında 05.00'den itibaren 4 final yarışı yapılırken, saat 13.30'da başlayacak 2. seansta ise bayanlar 100 metre kurbağalamada Dilara Buse Günaydın ile erkekler 100 metre sırtüstünde Derya Büyükuncu seçmelerde yarışacaklar.

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