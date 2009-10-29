Yüzü Suriye'de iç çamaşırı tanıtımında

Kıvanç Tatlıtuğ’un yüzü satışları arttırmak amacıyla Suriyeli atlet ve külot mağazasının afişinde kullanıldı.



Suriye’de bir iç çamaşırı mağazası, satışlarının artması için Tatlıtuğ’un kafasını, photoshopmarifetiyle kaslı ve iç çamaşırlı bir erkek vücuduna yapıştırdı.



Suriye’nin Halep kentindeki iç çamaşırı mağazasının sahibi, konu mankeni olarak kullandığı, satışlarını artıran fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini söyledi. “Bu çocuk burada çok seviliyor, ben tanımıyorum, bizim oğlan bilgisayarda yaptı, güzel olmuş değil mi?” diye konuşan mağaza sahibi, pazarda sattıkları çamaşır ambalajlarını da Tatlıtuğ fotoğraflarıyla süslemişti.

