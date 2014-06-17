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Yüzü maskeli gruplar bu kez Şırnak'ta yol kapattı

Adana'daki Lice protestoları sırasında yaşamını yitiren İbrahim Aras'ın ölümü nedeniyle yapılan gösterilerde yüzü maskeli bir grup ortaya çıktı

17 Haziran 2014 10:05

Adana'daki Lice protestoları sırasında İbrahim Aras'ın hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolu trafiğe kapatan yüzü maskeli gruba, polis müdahale etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan olaylar nedeniyle önceki gün Adana'daki gösteriler sırasında yaşamını yitiren İbrahim Aras'ın ölümünü nedeniyle, yüzü maskeli bir grup, Nusaybin Caddesi'nde kurdukları barikatlarla yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, göstericileri yolu açmaları konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan grup, polise havai fişek, ses bombası ve molotofkokteyli ile saldırdı. Bunun üzerine polisin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara dağıldı.

Emniyet güçleri, zırhlı araç ve TOMA'lar ile barikatları kaldırarak yolu trafiğe açtı. 

Bu arada ilçede, KESK ve DİSK üyeleri ile Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in de bulunduğu bir grup da İbrahim Aras'ın ölümünü protesto etmek için toplandı. Sanat Sokağı'nda toplanan grup, BDP Cizre İlçe Başkanı Ali Gün'ün Kürtçe yaptığı basın açıklamasının ardından dağıldı.

 

Okmeydanı'nda gerginlik

 

Öte yandan İstanbul Okmeydanı'da polise, havai fişek, taş ve molotofkokteyli atan gruba müdahale edildi.

Şark Kahvesi civarında toplanan yüzleri maskeli bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan polise taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Polis, gruptakilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, bir süre daha polis ekiplerine, molotofkokteyli, havai fişek ve bilye attıktan sonra dağıldı.

Atılan havai fişek ve molotofkokteylleri nedeniyle, Darülaceze Caddesi'ndeki trafik bir süre aksadı.

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