Yüzü bağışlanan Tevfik aşkı için intihar etmiş

Yüz nakli operasoyonuyla gündeme gelen Uşaklı gencin annesi, oğlunun sevgilisinden ayrılma korkusu nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Anne, oğlunun yüzünü alan Turan Çolak'ı görmek istiyor.

İntihar eden Yılmaz'ın annesi Emine Yılmaz, Akşam gazetesinden Gülçin Seyrek Özden'e yaptığı açıklamada, oğlunun kız arkadaşından ayrılma korkusunun oğlunu ölüme sürüklediğini söyledi.

Organ bağışlarıyla 5 kişiye can olan oğlunun 'bir anlık duygusuna yenildiğini' söyleyen anne, Tevfik'in yüzünü alan Turan Çolak'la görüşmek istiyor.

Acılı annenin gözyaşları içinde anlattıkları şöyle:

"Oğlumla ne maddi ne manevi bir problemimiz oldu. Aramız çok iyiydi. Liseyi dışarıdan okuyordu ve dersleri çok güzeldi. Aynı zamanda çalışıyordu. Manisa'daki kız arkadaşını çok seviyordu. İyi bir kız arkadaşı vardı. Ama onu kaybetmekten çok korkuyordu. Manisa'da yaşadığı için kız arkadaşıyla sık görüşemiyordu. O nedenle üzülüyordu. Bana 'ya beni bırakırsa, nasıl dayanırım' diyordu. Aralarında bir tartışma olmuş. Oğlum bir anlık duygusuna yenildi.

Oğlumun organları toprak altında çürüyüp gideceğine, insanlarda can bulduç Yüz nakli yapılan genci iyileşince görmek istiyorum. Onun yüzüne dokunup oğlumu yanımda hissedeceğim. Bir insan yüzünden utanmasın, hayatı kendine zindan etmesin, dünyaya gülerek baksın istedim. Göz nakli yapılan kişiyi de göreceğim. Oğlumun o yeşil gözlerine yeniden bakacağım."

Kalbi Ayşegül'de

Tevfik Yılmaz’ın bağışlanan kalbi 25 yaşındaki Ayşegül Özge Uyar’da atıyor. Kalp fonksiyonlarının yüzde 75’i kaybolan Uyar, önceki gün gece 4 saat süren amelityat sonunda yeni kalbine kavuştu. Abla Demet Uyar, “Tevfik için ağladım...Kardeşim uyandı ve durumu iyi. Çok mutluyuz. Kardeşim 8 yıldır kalp yetmezliği çekiyordu” dedi.