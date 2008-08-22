'Yüzmenin Armstrong'u'

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Pekin'de 10 km. yüzmede olimpiyat altın madalyası Maarten van der Weijden'in oldu. Ancak bu zaferi çok daha anlamlı kılan bir yönü var. Çünkü Hollandalı yüzücüye 2001'de lösemi teşhisi konulmuş, iki yıllık tedavinin ardından da yeniden spora dönmüştü. Shunyi Olimpik Kürek ve Kano Parkuru'nda yapılan erkekler 10 kilometre maraton yarışına 25 sporcu katıldı ve bunların 23'ü yarışı tamamladı.







Yarışta, 1.51.51.60'lık derecesiyle Hollandalı 27 yaşındaki Maarten van der Weijden kazanırken, dünya üçüncüsü ve Atina-2004'ün bronz madalyalı ismi İngiliz David Davies, 1.51.53.10 ile ikinciliği, bugüne dek dünya şampiyonlarında değişik kategorilerde 6 birincilik elde eden Almanlar'ın deneyimli ismi Thomas Lurz da 1.51.53.60 ile üçüncülüğü elde etti.



"Yüzmenin Lance Armstrong'u" olarak gösterilen ve bir süre "Maarten kansere karşı yüzüyor" adlı bir internet sitesi de bulunan başarılı yüzücü, kanser araştırmaları için de ciddi bağışlar yapmış bir isim. Büyük çekişmeye sahne olan yarışın bitimine 300 metre kala İngiliz David Davis'in 5-6 boy gerisinde olan Hollandalı, son bölümde müthiş bir atak yaparak birinciliği kazandı.



Hollandalı Maarten van der Weijden başka bir cesaret hikâyesi yazdı. 90’ların sonunda genç bir yüzücü olarak 400 ve 1500 metrede şampiyonluklara ulaşan Weijden’e 2001’de kan kanseri teşhisi konmuştu. İki yıl boğuştuğu kanseri yenen Weijden yüzmeye geri döndü ve maraton yarışlarına katılmaya başladı. Martta ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Hollandalı dün de Pekin’de en büyük hayâline Olimpiyat altın madalyasına ulaştı.



“Maarten kansere karşı yüzüyor” isimli bir internet sitesi olan ve hayatını adeta kanser araştırmalarına destek ve kanser karşısında bilinçlenmeye adayan Weijden altın madalya sonrası da kanser karşısında bilinçlenme çağrısı yaptı. Kendisini ilk tebrik eden ise yarışmaları çoktan bitmiş olsa da yakın arkadaşının mücadelesini bekleyen Hollanda’nın efsane yüzücüsü Hoogenband’dı.