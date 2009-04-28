Yüzmede iki dünya rekoru



Rus yüzücü Anastasia Zueva, bayanlar 50 metre sırtüstünde 27.48'lik derecesiyle, Yulia Yefimova da 50 metre kurbağlamada 30.23 ile dünya rekoru kırdı.



Rus yüzücü Anastasia Zueva, bayanlar 50 metre sırtüstünde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.



Zueva, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan yüzme yarışlarında, bayanlar 50 metre sırtüstünde 27,48'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.



18 yaşındaki Rus yüzücü, Avustralyalı yüzücü Sophie Edington'ın geçen yıl Mart ayında ülkesinde kırdığı dünya rekorunu, 19 saliseyle geliştirmiş oldu.



Bir dünya rekoru da bayanlar 50 metre kurbağlamada geldi.



Rus yüzücü Yulia Yefimova, 30.23’lük derecesiyle bayanlarda 50 metre kurbağlamada yeni dünya rekoruna imza attı.



Yefimova, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan yarışlarda, bayanlar 50 metre kurbağalamada 30.23'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Rus yüzücü, Avustralyalı Jade Edmistone'un 2006 yılında Melbourne'da kırdığı dünya rekorunu, 8 saliseyle geliştirmiş oldu.



