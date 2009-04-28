T24 LogoT24 Logo
Spor

Yüzmede iki dünya rekoru

28 Nisan 2009 19:59


Rus yüzücü Anastasia Zueva, bayanlar 50 metre sırtüstünde 27.48'lik derecesiyle, Yulia Yefimova da 50 metre kurbağlamada 30.23 ile dünya rekoru kırdı.

Rus yüzücü Anastasia Zueva, bayanlar 50 metre sırtüstünde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Zueva, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan yüzme yarışlarında, bayanlar 50 metre sırtüstünde 27,48'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

18 yaşındaki Rus yüzücü, Avustralyalı yüzücü Sophie Edington'ın geçen yıl Mart ayında ülkesinde kırdığı dünya rekorunu, 19 saliseyle geliştirmiş oldu.

Bir dünya rekoru da bayanlar 50 metre kurbağlamada geldi.

Rus yüzücü Yulia Yefimova, 30.23’lük derecesiyle bayanlarda 50 metre kurbağlamada yeni dünya rekoruna imza attı.

Yefimova, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan yarışlarda, bayanlar 50 metre kurbağalamada 30.23'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Rus yüzücü, Avustralyalı Jade Edmistone'un 2006 yılında Melbourne'da kırdığı dünya rekorunu, 8 saliseyle geliştirmiş oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24