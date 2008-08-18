Yüzmede 25 dünya rekoru kırıldı





Rekorların 11'i bayanların, 14'ü erkeklerin mücadele ettiği dallarda geldi.



Pekin-2008'de yüzmede kırılan dünya rekorlarının sahipleri ve dereceleri şöyle:



BAYANLAR:

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100 metre sırtüstü yarı finalinde Zimbabveli Kirsty Coventry (58.77)

200 metre serbest seçmelerinde İtalyan Federica Pellegrini (1.55.45)

200 metre serbest finalinde İtalyan Federica Pellegrini (1.54.82)

200 metre kurbağalama finalinde ABD'li Rebecca Soni (2.20.22)

200 metre kelebek finalinde Çinli Liu Zige (2.04.18)

200 metre karışık finalinde Avustralyalı Stephanie Rice (2.08.45)

200 metre sırtüstü finalinde Zimbabveli Kirsty Coventry (2.05.24)

400 metre bireysel karışık finalinde Avustralyalı Stephanie Rice (4.29.45)

4x200 metre serbest bayrak finalinde Avustralya (7.44.31)

800 metre serbest finalinde İngiliz Rebecca Adlington (8.14.10)

4x100 metre karışık bayrak finalinde Avustralya (3:52.69)



ERKEKLER:

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100 metre kurbağalama finalinde Japon Kosuke Kitajima (58.91)

100 metre serbestte, 4x100 serbest bayrak yarışı finalinde Avustralyalı Eamon Sullivan (AUS) (47.24)

100 metre sırtüstü finalinde ABD'li Aaron Peirsol (52.54)

100 metre serbest yarı finalinde Fransız Alain Bernard (47.20)

100 metre serbest yarı finalinde Avustralyalı Eamon Sullivan (47.05)

200 metre serbest finalinde ABD'li Michael Phelps (1.42.96)

200 metre sırtüstü finalinde ABD'li Ryan Lochte (1.53.94)

200 metre kelebekte ABD'li Michael Phelps (1.52.03)

200 metre bireysel karışık finalinde ABD'li Michael Phelps (1.54.23)

400 metre bireysel karışık finalinde ABD'li Michael Phelps (4.03.84)

4x100 metre serbest bayrak yarışı seçmelerinde ABD (3.12.23)

4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ABD (3.08.24)

4x100 metre karışık bayrak yarışı finalinde ABD (3.29.34)

4x200 metre serbest finalinde ABD (6.58.56)





YÜZMEDE MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Yüzme müsabakalarında madalya alan sporcular ve ülkeler şu şekilde sıralandı:



ERKEKLER:

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50 Metre Serbest:

Altın: Cesar Cielo Filho (Brezilya)

Gümüş: Amaury Leveaux (Fransa)

Bronz: Alain Bernard (Fransa)



100 Metre Serbest:

Altın: Alain Bernard (Fransa)

Gümüş: Eamon Sullivan (Avustralya)

Bronz: Jason Lezak (ABD)



100 Metre Sırtüstü:

Altın: Aaron Peirsol (ABD)

Gümüş: Matthew Grevers (ABD)

Bronz: Arkadi Vyatçanin (Rusya)



100 Metre Kurbağalama:

Altın: Kosuke Kitajima (Japonya)

Gümüş: Alexander Oen (Norveç)

Bronz: Hugues Duboscq (Fransa)



100 Metre Kelebek:

Altın: Michael Phelps (ABD)

Gümüş: Milorad Caviç (Sırbistan)

Bronz: Andrew Lauterstein (Avustralya)



200 Metre Sırtüstü:

Altın: Ryan Lochte (ABD)

Gümüş: Aaron Peirsol (ABD)

Bronz: Arkadi Vyaçanin (Rusya)



200 Metre Kurbağalama:

Altın: Kosuke Kitajima (Japonya)

Gümüş: Brenton Rickard(Avustralya)

Bronz: Hugues Duboscq (Fransa)



200 Metre Kelebek:

Altın: Michael Phelps (ABD)

Gümüş: Laszlo Cseh (Macaristan)

Bronz: Takeshi Matsuda (Japonya)



200 Metre Serbest:

Altın: Michael Phelps (ABD)

Gümüş: Park Tae-Hwan (Güney Kore)

Bronz: Peter Vanderkaay (ABD)



200 Metre Bireysel Karışık:

Altın: Michael Phelps (ABD)

Gümüş: Laszlo Cseh (Macaristan)

Bronz: Ryan Lochte (ABD)



400 Metre Serbest:

Altın: Park Tae-Hwan (Güney Kore)

Gümüş: Zhang Lin (Çin)

Bronz: Larsen Jensen (ABD)



400 Metre Bireysel Karışık:

Altın: Michael Phelps (ABD)

Gümüş: Laszlo Cseh (Macaristan)

Bronz: Ryan Lochte (ABD)



1500 Metre Serbest:

Altın: Usame Melluli (Tunus)

Gümüş: Grant Hackett (Avustralya)

Bronz: Ryan Cochrane (Kanada)



4x100 Metre Serbest Bayrak:

Altın: ABD

Gümüş: Fransa

Bronz: Avustralya



4x100 Metre Karışık Bayrak:

Altın: ABD

Gümüş: Avustralya

Bronz: Japonya



4x200 Metre Serbest Bayrak:

Altın: ABD

Gümüş: Rusya

Bronz: Avustralya



BAYANLAR:

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50 Metre Serbest:

Altın: Britta Steffen (Almanya)

Gümüş: Dara Torres (ABD)

Bronz: Cate Campbell (Avustralya)



100 Metre Serbest:

Altın: Britta Steffen (Almanya)

Gümüş: Lisbeth Lenton-Trickett (Avustralya)

Bronz: Natalie Coughlin (ABD)



100 Metre Sırtüstü:

Altın: Natalie Coughlin (ABD)

Gümüş: Kirsty Coventry (Zimbabve)

Bronz: Margaret Hoelzer (ABD)



100 Metre Kurbağalama:

Altın: Leisel Jones (Avustralya)

Gümüş: Rebecca Soni (ABD)

Bronz: Mirna Jukiç (Avusturya)



100 metre Kelebek:

Altın: Libby Trickett (Avustralya)

Gümüş: Christine Magnuson (ABD)

Bronz: Jessicah Schipper (Avustralya)



200 Metre Sırtüstü:

Altın: Kirsty Coventry (Zimbabve)

Gümüş: Margaret Hoelzer (ABD)

Bronz: Reiko Nakamura (Japonya)



200 Metre Kurbağalama:

Altın: Rebecca Soni (ABD)

Gümüş: Leisel Jones (Avustralya)

Bronz: Sara Nordenstam (Norveç)



200 Metre Kelebek:

Altın: Liu Zige (Çin)

Gümüş: Jiao Liuyang (Çin)

Bronz: Jessicah Schipper (Avustralya)



200 Metre Serbest:

Altın: Federica Pellegrini (İtalya)

Gümüş: Sara Isakoviç (Slovenya)

Bronz: Pang Jiaying (Çin)



200 Metre Bireysel Karışık:

Altın: Stephanie Rice (Avustralya)

Gümüş: Kirsty Coventry (Zimbabve)

Bronz: Natalie Coughlin (ABD)



400 Metre Serbest:

Altın: Rebecca Adlington (İngiltere)

Gümüş: Katie Hoff (ABD)

Bronz: Joanne Jackson (İngiltere)



400 Metre Bireysel Karışık:

Altın: Stephanie Rice (Avustralya)

Gümüş: Kirsty Coventry (Zimbabve)

Bronz: Katie Hoff (ABD)



800 Metre Serbest:

Altın: Rebecca Adlington (İngiltere)

Gümüş: Alessia Filippi (İtalya)

Bronz: Lotte Friis (Danimarka)



4x100 Metre Serbest Bayrak:

Altın: Hollanda

Gümüş: ABD

Bronz: Avustralya



4x100 Metre Karışık Bayrak:

Altın: Avustralya

Gümüş: ABD

Bronz: Çin



4x200 Metre Serbest Bayrak:

Altın: Avustralya

Gümüş: Çin

Bronz: ABD