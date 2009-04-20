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Spor

Yüzmede 2 dünya rekoru

20 Nisan 2009 18:30


Hollandalı yüzücü Marleen Veldhuis, bayanlar 50 metre kelebek ve serbestte dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Veldhuis, Hollanda'da dün yapılan Amsterdam Yüzme Kupası'nda, bayanlar 50 metre kelebekte 25,33 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Eski rekor, 25,46 ile İsveçli Therese Alshammar'a aitti. Veldhuis, yarışların akşam seansında da bayanlar 50 metre serbestte ulaştığı 23,96 zamanıyla, Avustralyalı Libby Trickett'in eski dünya rekorunu geliştirdi.
Hollandalı yüzücü, Pekin-2008'de bayanlar 400 metre serbest bayrak yarışlarında altın madalya kazanan Hollanda takımında yer almıştı.

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