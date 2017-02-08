Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu, doping iddiaları nedeniyle istifa etti

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu, istifa ettiğini açıkladı.

Karakuzu, yazılı açıklamasında, 6 Kasım 2016'da üstlendiği görevi, bugün itibarıyla bıraktığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"En son kamuoyuna yansıyan, hepimizi derinden üzen ve camiamızın onaylamadığı centilmenlik kuralları dışındaki doping ve benzeri iddialar, tarafımca üzüntüyle karşılanmıştır. Bahsi konu edilen antrenörümüz, sağlık problemleri nedeniyle ilaç kullanmış olup, yüzme camiasının hiçbir sporcusunda yasaklı madde saptanmamıştır. Tüm bunlara rağmen konuyla ilgili hem Sayın Spor Bakanımız hem de şahsımın hassasiyeti gereği olarak tüm sorumluluğu federasyonumuz yönetim kurulu adına başkan olarak üstleniyorum. 6 Kasım 2016'da kıymetli oylarınızla görevlendirildiğim Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından istifa ediyorum."

Basına da yansıyan haberlere göre 2015’te Türkiye Yüzme Milli Takımı Norveç Bergen'de yapılan Alexander Dale Qen Şampiyonası için Oslo'ya gitmiş ve iç hatlar olan Bergen şehrine uçuş yapmak için güvenlik kontrolünden geçerken antrenör Batu Tulga'nın çantasında Norveç yasalarına göre bulundurulması yasak olan ilaçlar ve ürünlerin tespit edilmişti. Antrenör verdiği savunmada kendi sağlık sorunları nedeniyle bu ilaçları kullandığını açıklamıştı. Yeni seçilen Karakuzu başkanlığındaki federasyon da bu antrenöre görev vermişti. (Kaynak: Al Jazera)