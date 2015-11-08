Yüzme Dünya Kupası'na bir ilk: Viktoria Zeynep Güneş 200 metre kurbağada altın madalya kazandı

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Dünya Kupası'nın 8. ve son ayağında, 200 metre kurbağalamada birinci olan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye kupa tarihinde, kadınlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün finallerinde Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 50 ve 200 metre kurbağalamada yarıştı. 50 metre kurbağalamada 31.39 ile 5. sırayı alan Viktoria Zeynep, 200 metre kurbağalamada ise 2.22.87'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Milli yüzücü, organizasyonun ilk gününde, 100 metre kurbağalamada bronz madalya elde etmişti. Erkekler 200 metre bireysel karışık finalinde yarışan Erge Can Gezmiş ise 2.07.65'lik süresiyle 8. sırada yer aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan, Güneş'in, kupa tarihinde kadınlarda altın madalya alan ilk sporcu olduğunu belirterek, "Viktoria, çok zorlu rakipleri geçti. Yarışlar, olimpiyatların provası niteliğinde oldu. Çünkü Rio'ya gidecek sporcularla aynı kulvarda yarıştık. Daha önce Dünya Kupası'nda erkeklerde altın madalya almıştık ancak kadınlarda ilk kez altın madalya kazanıyoruz" diye konuştu.

Kupayı, 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamlayan Milli Takım, yarın yurda dönecek.