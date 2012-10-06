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Dünya

Üniversite öğrecileri yüzlerini reklam panosu olarak kiralatıyor!

İngiliz üniversite öğrecileri Ed ve Ross, yüzlerine belli bir ücret karşılığında aldıkları reklamlarla 6 ayda 35 bin Euro kazandı

06 Ekim 2012 22:51

Avrupa’nın ekonomik kriz ve beraberinde artan işsizlikle mücadele ettiği şu günlerde İngiliz 2 üniversite öğrencisi sıra dışı bir fikirle öğrenim kredilerini ödemenin yolunu buldu. Yüzlerine belli bir ücret karşılığında şirket logoları yaptırarak Londra’nın kalabalık alışveriş caddelerinde dolaşan Ed ve Ross altı ay içinde 35 bin Euro kazandı bile.

Ross Harper, benzer yaratıcı projeleri olan gençleri kendilerinden esinlenerek bir an önce harekete geçmeye çağırıyor: “Umuyoruz ki bizim durumumuzdaki gençlere bir esin kaynağı oluruz ve onlar da fikirlerini hayata geçirir. Bir fikriniz varsa uygulamak için en iyi zaman şimdi. Çünkü bugünlerde iş bulmak çok zor. Başka bir seçeneğimiz var mı ki?”

Günlük 120 Euro’ya yüzlerini reklam panosu olarak kiralayan gençler, büyük küçük birçok şirketin ilgisini çekerek reklamcılık sektöründe de bir ilke imza attı.

Gençlerin işssizlik oranının yüzde 22’yi geçtiği İngiltere’de en iyi okullardan mezun olanlar bile iş bulmakta güçlük çekiyor.

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