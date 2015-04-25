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Yüzlerce yolcu uçakların içinde bekliyor

Atatürk Havalimanı'nda kalkışı bekleyen uçaklardaki yolcular saatlerdir uçak içerisinde

25 Nisan 2015 22:34

Türk Hava Yolları'nın Milano-İstanbul seferini yapan uçakta meydana gelen yangın sonrası, Atatürk Havalimanı'ndaki yurtiçi ve yurtdışı birçok sefer iptal edildi.

Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgelere göre yurtiçi ve yurtdışından 45 sefer iptal edilirken, kalkış için sıra bekleyen uçaklardaki yolcular ise uçak içerisinde bekliyor.

Motor kısmı alev alarak acil iniş yapan THY Milano-İstanbul uçağının ardından İstanbul'da hava trafiği karıştı. Piste toprak zemine girerek durabilen THY uçağını kurtarma çalışmaları devam ederken, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanan uçaklar saatlerdir park yerinde bekliyor.

Kalkış için sıra bekleyen uçaklar saatlerdir park yerinde beklerken, yolcular ise uçak içerisinde bekliyor. İniş için sıra bekleyen uçaklar ise havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendiriliyor. Yetkililer toprağa saplanan uçağın 1 saat içerisinde kurtarılacağını söyledi. 

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