Yüzlerce üretici Alpullu Şeker Fabrikası önünde bir araya geldi: Şeker fabrikaları halkındır, satılamaz!

Alpullu Şeker Fabrikası’nın önünde bir araya gelen yüzlerce şeker üreticisi, şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesini protesto etti. 2 bini aşkın yurttaş, “Şeker fabrikaları halkındır, satılamaz!” dedi

Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin çağrısı ve iki bini aşkın yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde, “Şeker vatandır, vatan satılamaz”, “Go home Cargill” sloganları atıldı. Yurttaşlar, “Alpullu Şeker satılmasın”, “Sata sata yiye yiye doymadınız”, “Şeker fabrikaları halkındır satılamaz” yazılı dövizler taşıdı.

Mitinge, şeker üreticisi köylüler ve Şeker-İş Sendikası üyesi işçilerin yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban katıldı. Aralarında ÖDP’nin de olduğu siyasi partiler ve çok sayıda demokratik kitle örgütü de üreticileri yalnız bırakmadı.

"Hani 40 kere düşünecektiniz?"

Mitingde konuşan S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen, “Maliye Bakanımız Naci Ağbal, ‘Türk Telekom, TÜPRAŞ özelleştirilir ama şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için 40 defa düşünmemiz gerekir’ diyordu. Herhalde düşünülmemiş ki bu satış kararı alınmıştır. Şeker fabrikalarının satılması kararı kamuoyunda çok yanlış kesimlerin fikirleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu tartışmaları yönlendiren ne yazık ki yabancı sermaye hayranı kesimler ile NBŞ üreticileridir. Bugün çiftçinin sesini duyurma günüdür. Bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz” dedi.



Sadece Alpullu Şeker Fabrikası’na değil, memleketin değerlerine, ülkenin umutlarına sahip çıktıklarını vurgulayan Özgen, “Çocuklarımızın, torunlarımızın, bu ülkenin geleceği için bir araya geldik. Fabrikanın satılması sonrası fabrika çalışanlarının yanı sıra civardaki on binlerce çiftçi ailesi, bölge hayvancılığı, nakliyeciler, esnaf olumsuz etkilenecek” diye konuştu.

"Fabrikalar zarar etmiyor, ettiriliyor"

Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık ise şeker fabrikalarının on milyonlarca insana iş, aş kapısı olduğuna dikkat çekerek, “Bu fabrikalar aynı zamanda ülke ekonomisine 3 milyar dolar katma değer sağlıyor. Bu mesele işçi, sendika meselesi değil, üke meselesi. Fabrikalarımızın zarar ettiğinden bahsediliyor, kesinlikle buna hayır diyoruz. Şeker fabrikalarımız zarar etmiyor, ettiriliyor” ifadelerini kullandı.

"Bunların neresi milli?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şunları söyledi: “Bütün malı mülkü sattılar, yetmedi, şimdi de 14 şeker fabrikasını satmaya hazırlanıyorlar. Şeker halkın sağlığıdır, kalkınmadır, uluslararası tekellere karşı çocuklarımızın, torunlarımızın sağlıklı beslenme hakkının savunulmasıdır. Çiftçinin, hayvancının, emekçinin, halkın emperyalistler ve yandaşlarının insafına bırakılmamasıdır. Bu fabrikaları satışa çıkaranlar şimdi yerlilik millilik iddiasında bulunuyor. Bunların neresi milli?” diye sordu.

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Uşak’ta büyük buluşma

Uşak’ta da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı bir buluşma gerçekleştirildi. Uşak merkeze bağlı Bozkuş Köyü’nde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, fabrikaların hükümet tarafından özelleştirilmek istenmesine tepkilerini dile getirdi. Eski CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem ve Şeker-İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde özelleştirmenin yurttaşlar ve ülke için zararlarına dikkat çekildi. Panele CHP ve ÖDP Uşak il örgütleri katıldı.