Yüzlerce mülteci Almanya'ya ulaştı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de trenlere binmelerine izin verilmeyen sığınmacılar Avusturya sınırına doğru yürüyerek çıktıkları yolda hedefine ulaştı. Macaristan hükümetinin otobüs tahsis ettiği ilk grup sığınmacıların Avusturya sınırından geçiş yapmalarının ardından, Avusturya'dan özel bir tren seferiyle yola çıkan yaklaşık 450 kişilik mülteci kafilesinin öğle saatlerinde Münih'e ulaştığı bildirildi.

Günlerce Budapeşte’de bekleyen ve bir kısmı da Avusturya sınırı yakınlarındaki mülteci kamplarına götürülmeye çalışan mülteciler, Almanya ve Avusturya'nın sınırlarını açacağını duyurmasının ardından yola çıkamıştı. Avusturya sınırına doğru yürüyerek yola çıkan mültecilere, 30. kilometrede Macaristan hükümeti de 100 otobüs tahsis etmişti.

Almanya, 5 bin ila 10 bin arasında göçmenin gelmesini bekliyor

Cumartesi sabah saatlerinde vardıkları Avusturya'dan özel bir tren seferiyle yola çıkan yaklaşık 450 kişilik mülteci kafilesinin cumartesi günü öğle saatlerinde Münih'e ulaştığı bildirildi. Avusturya ve Almanya'nın dün gece sınırlarını açma kararı almasıyla mülteciler büyük mutluluk yaşadı.

Yetkililer, haftasonu Almanya'ya gelecek mülteci sayısının 5 bin ila 10 bin civarında olacağını tahmin ediyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı da 6 bin 500 sığınmacının ülkeye giriş yaptığını, bunlardan 2 bin 200'ünün Almanya'ya hareket ettiğini açıkladı.

Sığınmacılar, trenlerle Almanya'nın Münih kentine gönderiliyor.

Neden Almanya?

Avrupa'ya tehlikeli bir yolculuğun ardından gelen mültecilerin varmak istediği noktalardan birisi Almanya. Almanya'nın tercih sebebi olma nedeni ise yetkililerin geçtiğimiz günlerde yaptığı "sınır dışı etmeyeceğiz" açıklaması. Bir nevi güvence olarak gördükleri için sığınmacıların büyük çoğunluğunun bu sene 800 bin kişi kabul edeceğini açıklayan Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün konunun "Avrupa'nın değil Almanya'nın problemi" olduğunu çünkü gelenlerin çoğunun oraya gitmerk istediğini söylemişti. Orban, Alman hükümetinin geçen hafta Avrupa'ya gelen Suriyeli mültecilere kapılarının açık olduğu şeklindeki açıklamasının ülkesine gelen insan sayısını artırdığını savunuyor.