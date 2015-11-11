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Dünya

“Yüzlerce İsveçli IŞİD'e katıldı”

40 İsveç vatandaşı çatışmalarda öldü

11 Kasım 2015 14:48

İsveç İstihbarat Teşkilatı’nın (SAPO) açıklamalarına göre son yıllarda 286 İsveç vatandaşı IŞİD ve benzeri terör örgütlerine katıldı. SAPO’nun dün yaptığı açıklamada bunların 125’inin hala bölgede olduğu belirtildi.

Sputniknews’in haberine göre, SAPO başkan yardımcısı Johan Sjöö Suriye ve Irak’ta IŞİD ve benzeri terör örgütlere katılanların üçte birinin kadın olduğunu belirtti. İsveç’ten terör örgütlerine katılan kişiler genelde 18-30 yaşlarında, İsveç’te doğmuş, ebeveynlerinden en az biri başka ülke doğumlu ve birçoğu aile sahibi.

 

40 İsveç vatandaşı çatışmalarda öldü

 

SAPO’nun açıklamasına göre çatışmalarda 40 İsveç vatandaşı öldürüldü,115 kişi ise İsveç’e geri döndü. Bu kişiler hakkında ise ön soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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