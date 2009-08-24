Yüzlerce hektar kül oldu

Türkiye, Pazar gününü orman yangınlarıyla geçirdi. Yalova, Denizli ve Kocaeli'nde meydana gelen yangınlarda, 300 hektardan fazla alan kül oldu.



Yalova'nın Armutlu ilçesi Hayriye köyü yakınlarındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın, kızılçam ormanına sıçradı ve rüzgarın şiddetiyle uzun süre etkili oldu.



Gemlik Körfezi kıyılarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Armutlu ile Bursa'nın Gemlik ilçesi arasındaki karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.



Risk altında olan 2 tatil sitesi boşaltılırken; alevler 40 haneli sitenin kısmen zarar görmesine neden oldu. <br> <br>Yangında 200 hektardan fazla alan kül oldu. <



Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmaların normale döndüğü ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.