Yüzlerce gazeteciye tehdit mesajı

İran’da yüzlerce gazeteci, kimliği belirsiz bir kaynaktan ülke dışındaki “düşman” organizasyonlarla iletişim

konusunda uyaran bir SMS mesajı aldı.

Mesajda, “Yurt dışı kaynaklı tüm düşman unsurlarla iletişim ve işbirliği, e-mail ya da diğer metotlarla iletişim bir

suçtur ve adalet karşısına çıkarılacaktır. Bu SMS son uyarıdır” ifadeleri yer aldı.

İran basınında çıkan haberlerde, cuma günü gönderilen mesajı

700 kadar gazetecinin aldığı bilgisi yer aldı.

Gazeteciler endişeli

İranlı milletvekili Ali Motahari, mesajın gazeteciler arasında endişe yarattığını

söyledi.

Motahari, “İstihbarat Bakanlığı'nın siber polisi SMS'in kaynağını bulmalı ve kamuyu bilgilendirmeli. Sorumlulara

karşı hukuki yaptırım uygulanmalı. Basından, Basın Denetleme Kurulu sorumlu, başka organlar karışmamalı”

dedi.

Şikayette bulunacaklar

Mesajı alan bazı gazeteciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şikayette bulunacaklarını bildirdi.

İran, vatandaşlarının yurt dışında Farsça yayın yapan BBC Farsça ya da Amerika'nın Sesi Farsça gibi basın

kuruluşlarıyla her türlü iletişimini yasaklıyor.

Freedom House düşünce kuruluşu, nisan ayında İran'ı özgürlükler açısından en alt sıralarda yer alan 10 ülke

arasında göstermişti.