T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yüzlerce gazeteciye tehdit mesajı

İran’da 700 kadar gazeteci, kimliği belirsiz bir kaynaktan tehdit mesajı aldı. Telefonlara gelen SMS mesajında, ülke dışındaki “düşman” organizasyonlarla iletişim konusunda uyarıda bulunuluyor.

02 Temmuz 2016 18:25

İran’da yüzlerce gazeteci, kimliği belirsiz bir kaynaktan ülke dışındaki “düşman” organizasyonlarla iletişim
konusunda uyaran bir SMS mesajı aldı.

Mesajda, “Yurt dışı kaynaklı tüm düşman unsurlarla iletişim ve işbirliği, e-mail ya da diğer metotlarla iletişim bir
suçtur ve adalet karşısına çıkarılacaktır. Bu SMS son uyarıdır” ifadeleri yer aldı.

İran basınında çıkan haberlerde, cuma günü gönderilen mesajı
700 kadar gazetecinin aldığı bilgisi yer aldı.

Gazeteciler endişeli

İranlı milletvekili Ali Motahari, mesajın gazeteciler arasında endişe yarattığını
söyledi.

Motahari, “İstihbarat Bakanlığı'nın siber polisi SMS'in kaynağını bulmalı ve kamuyu bilgilendirmeli. Sorumlulara
karşı hukuki yaptırım uygulanmalı. Basından, Basın Denetleme Kurulu sorumlu, başka organlar karışmamalı”
dedi.

Şikayette bulunacaklar

Mesajı alan bazı gazeteciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şikayette bulunacaklarını bildirdi.

İran, vatandaşlarının yurt dışında Farsça yayın yapan BBC Farsça ya da Amerika'nın Sesi Farsça gibi basın
kuruluşlarıyla her türlü iletişimini yasaklıyor.

Freedom House düşünce kuruluşu, nisan ayında İran'ı özgürlükler açısından en alt sıralarda yer alan 10 ülke
arasında göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SMSAli MotahariBakanlığıBasın Denetleme KuruluFarsçaBBC FarsçaAmerika Sesi FarsçaHouseDeutsche Welle Türkçe AFPBS/DK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24