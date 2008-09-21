Yüzer rezalet!

Kuşadası Limanı'na geçen hafta yanaşan Malta bandıralı ‘Celebrity Galaxy’ adlı gemide dağıtılan, “Limana indiğinizde yanınıza para, kredi kartı ve değerli eşyalarınızı almayın” uyarısının yer aldığı Türkiye'yi karalayıcı broşür esnafı ve turizmciyi ayağa kaldırdı. Kuşadası Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda, bu konuda uluslararası düzeyde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.



Kruvaziyer gemilerindeki turistlere acentelerce dağıtılan bilgilendirme yazıları, Türkiye'yi karalama kampanyasına dönüştü. Turistleri gemiden alıp, ören yerlerini gezdirdikten sonra anlaşmalı mağazalara götüren gemi acentelerinin, çarşı esnafını kötülemek amacıyla bastırdığı broşürler turisti ürkütürken, ülke ekonomisine de zarar veriyor. Geçen hafta Kuşadası Limanı'na giren Malta bandıralı ‘Celebrty Galaxy’ isimli gemide dağıtılan broşür bardağı taşırdı. Broşürde turistlere Türkiye'nin çok güvensiz bir ülke olduğu anlatılırken, “Kuşadası Limanı'na indiğinizde yanınıza kesinlikle para, kredi kartı ve diğer değerli eşyalarınızı almayın. Limandan çok fazla uzaklaşmayın. Türkiye güvenli değil” ifadelerine yer verildi. Alışveriş yapmak isteyen turistlerin acentece güvenli olduğu iddia edilen anlaşmalı alışveriş merkezlerine götürüleceği duyuruldu. Skandal broşür Kuşadası esnafını ve turizmcileri isyan ettirdi.



Kurvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'ndaki bu durum ciddi bir rahatsızlık yarattı. Durumu değerlendirmek üzere Kaymakam Mustafa Esen başkanlığında, Belediye Başkanı AKP'li Fuat Akdoğan, TÜRSAB, ticaret odası, şoförler odası ve diğer meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Dağıtılan broşürün yeminli tercüme bürolarında tercümesinin yapılmasına, resmi kanallarla gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi.



Kuşadası Kaymakamı Esen, son dağıtılan bildiriyla ilgili gerek gemi, gerekse acente nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtirken, “O broşürde yazılanların hiçbirini ne Kuşadası ne de Türkiye hak ediyor. Akdeniz'deki en büyük limanlardan biriyiz. Broşürün tercümesi tamamlandıktan sonra gerekli resmi tüm girişimlerde bulunacağız. Kimsenin ülkemizi kötülemeye hakkı yok ve buna izin vermeyeceğiz” dedi.



TÜRSAB Kuşadası Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Bülent İlkbaharda gemilerin ziyaret ettiği hiçbir liman için bu tür bildirilerin dağıtılamayacağını vurgulayarak, “Gemiler Türkiye, Yunanistan, İspanya sahillerini geziyor. Ama hiçbirinde böylesi karalayıcı ve çirkin broşürler dağıtılmıyor” dedi.



'Gemi firmasıyla bağlantıya geçtik'



Malta bandıralı Celebrty Galaxy gemisine tur hizmeti veren Tura Turizm’den yapılan açıklamada ise söz konusu gazetenin acenteler tarafından dağıtılmadığını ifade etti.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemide dağıtılan recomende (tercihli alışveriş) broşürleri ile söz konusu gazete farklı şeylerdir. Gemi acentelerinin böyle bir bildiri dağıtması kendilerine zarar verir. Sonuçta turist alışveriş yaptığı süreçte acente para kazanır, turist yanına kredi kartı ve para almazsa ne acente ne de ülke kazanır. Bu gazete geminin gittiği liman ve ülkeye göre basılır ve gidilecek yer

tanıtılır. Biz tur acentesi olarak gemi firması ile bağlantıya geçtik, gerekli yazışmalara başladık ve gemi firması da böyle bir konudan haberlerinin olmadığını bildirdi. Gemi firması yetkilileri, konunun araştırılacağını ve bunu yapanların cezalandırılacağı yönünde açıklama yaptı."