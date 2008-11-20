'Yüzen şehir' Antalya'da

İtalyan MSC firmasına ait Panama bayraklı 3 bin yolcu kapasiteli, binden fazla personeli bulunan ve "yüzer şehir" olarak adlandırılan MSC Poesia isimli lüks yolcu gemisi, 2 bin 200 yolcuyla Antalya Limanı'na geldi.



Antalya Limanı'na gün doğumuyla birlikte giren "MSC Poesia" isimli 293 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi, limana demir attı. İçinde yüzme havuzları, tiyatro salonu, golf sahası ile çeşitli oyun alanları ve dünya mutfağının çeşitli örneklerinin sergilendiği mutfaklar bulunan MSC Poesia, Venedik'ten hareket ettikten sonra Girit Adası'nı ziyaret etti.



Girit Adası'ndan sonra Antalya Limanı'na demirleyen lüks gemideki İtalyan, Alman, Fransız ve İngiliz 2 bin 200 turist Aspendos, Perge ve Side antik kentlerini ziyaret etmek ve alış veriş yapmak üzere otobüslere bindirildi. Yüzen bir şehri andıran, tamamen ileri teknoloji ile yönetilen "MSC Poesia" bu yılın başlarında ünlü sinema sanatçısı Sophia Loren'in de katıldığı bir törenle denize indirilmişti.



Antalya Limanı işleticisi Port Akdeniz Genel Müdürü Efe Hatay, dünyanın en ünlü kruvaziyer şirketi MSC firmasına ait "MSC Poesia"nın deneme amaçlı Antalya Limanı'na geldiğini, yolcuların ve şirketin bu geziden memnun olması halinde, firmanın Antalya'ya sürekli seferler düzenleyeceğini söyledi. MSC firmasının gelecek yıl Antalya'ya 5 ayrı sefer planladığını belirten

Hatay, şunları kaydetti:



"MSC Poesia, Antalya Limanı'na gelen en büyük gemi unvanını aldı. Antalya'nın kruvaziyer turizmde hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de yeni bir kruvaziyer hattı oluşturmak istiyoruz. 2010 yılından itibaren AIDA firması Antalya'ya 35 sefer yapacak. Yunanistan'a ait adalara alternatif olarak Doğu Akdeniz'de Antalya'yı marka olarak öne çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor."



Efe Hatay, bu yıl çeşitli büyüklükte ve kapasitede 43 yolcu gemisiyle Antalya Limanı'na 18 bin zengin Avrupalı turistin geldiğini bildirdi. Limana giriş yapan gemilere her limanda çeşitli hediyeler verildiğini anımsatan Efe Hatay, şunları kaydetti:

"Biz yolcularımıza herhangi bir hediye vermedik. Türk Eğitim Derneği Vakfı ile iş birliği yaparak, turistlere alacağımız hediyeler için yapacağımız harcamayı, 20 öğrencinin eğitimine aktaracağız. Bunun için, Türkiye'de yardıma muhtaç öğrencilerin eğitimine katkıda bulunduklarını belirten, isimleri yazılı sertifikaları yolculara vereceğiz."

MSC Poesia ile gelen turistlerin, bir günlük ziyaretlerinde Antalya'da 250 bin dolar harcayacakları tahmin ediliyor. "MSC Poesia", akşam saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrılarak Rodos Adası'na hareket edecek.