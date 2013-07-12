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Sağlık

Yüzdeki kan damarları kişiye özel

Hindistan'da yapılan bir araştırma, yüz derisindeki kan damarlarının parmak izi ve iris gibi kişiye özel olduğunu ortaya koydu

12 Temmuz 2013 06:51

Güvenliği sağlamak amacıyla parmak izi ve iris tanıma gibi sistemlerin yerini deri altındaki kan damarlarının görüntülenmesi alabilir.
Hindistan'daki Jadavpur Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, yüz derisindeki kan damarlarının parmak izi ve iris gibi kişiye özel olduğunu gösterdi.
Ayan Seal ve ekibi  bilgisayarda, kızılötesi tarayıcının taradığı insan yüzündeki kan damarlarının en küçük ayrıntısının incelenmesi sağlayan algoritma programı geliştirdi. Bu sayede, en küçük kılcal damarların bile yüzde 97'den fazla kesinlikle görülmesi sağlandı.
Bilim adamları, bu derece kesinliğin çok güvenlik gerektiren uygulamalarda bile kimlik kontrolünü sağlayabileceğini belirterek, silikon parmak izleri ve kontakt lenslerin biyometrik güvenlik sistemlerini atlatabileceğine dikkati çekti.
Araştırma, "Journal of Computational Intelligence Studies" dergisinde yayımlandı.

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