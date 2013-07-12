Yüzdeki kan damarları kişiye özel

Güvenliği sağlamak amacıyla parmak izi ve iris tanıma gibi sistemlerin yerini deri altındaki kan damarlarının görüntülenmesi alabilir.

Hindistan'daki Jadavpur Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, yüz derisindeki kan damarlarının parmak izi ve iris gibi kişiye özel olduğunu gösterdi.

Ayan Seal ve ekibi bilgisayarda, kızılötesi tarayıcının taradığı insan yüzündeki kan damarlarının en küçük ayrıntısının incelenmesi sağlayan algoritma programı geliştirdi. Bu sayede, en küçük kılcal damarların bile yüzde 97'den fazla kesinlikle görülmesi sağlandı.

Bilim adamları, bu derece kesinliğin çok güvenlik gerektiren uygulamalarda bile kimlik kontrolünü sağlayabileceğini belirterek, silikon parmak izleri ve kontakt lenslerin biyometrik güvenlik sistemlerini atlatabileceğine dikkati çekti.

Araştırma, "Journal of Computational Intelligence Studies" dergisinde yayımlandı.