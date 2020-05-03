Yüzde 99 doğruluk payı olan Covid-19 antikor testine FDA'dan onay çıktı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) antikor testine "acil durum kullanım" onayı verdiğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, Roche şirketi, Covid-19'a yakalanan kişilerin tespit edileceği bir antikor testi üretti. FDA'nın onay verdiği testin yüzde 99.8'lik bir doğruluk payı yüzde 100'lük de bir hassasiyet oranı olduğu belirtildi.

Roche onay alınması durumunda antikor testlerini Mayıs ayı başlarında herkesin ulaşabileceği hâle getirmeye başlayacağını ve Haziran itibariyle ay başına 2 basamaklı milyonlarda üretim yapacaklarını duyurmuştu.